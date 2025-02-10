https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/tekvando-turnuvasi-suruyor-turk-sporculardan-simdiden-8i-altin-33-madalya-1093548377.html
Tekvando turnuvası sürüyor: Türk sporculardan şimdiden 8'i altın 33 madalya
Tekvando turnuvası sürüyor: Türk sporculardan şimdiden 8'i altın 33 madalya
Sputnik Türkiye
Uluslararası Türkiye Açık Tekvanda Turnuvası'nda Türk sporcular, 8'i altın 33 madalya kazandı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T22:15+0300
2025-02-10T22:15+0300
2025-02-10T22:15+0300
spor
antalya
tekvando
türkiye tekvando federasyonu
müsabaka
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Antalya'da gerçekleştirilen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türk sporcular 8'i altın 33 madalya kazandı.Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda Türk tekvandocular, 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.Turnuvanın dördüncü günü ise büyük kadınlar kategorisi yarışmaları ile sürdürülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/galatasaray-adana-demirspor-maci-mahkemeye-tasindi-1093542740.html
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antalya, tekvando, türkiye tekvando federasyonu, müsabaka
antalya, tekvando, türkiye tekvando federasyonu, müsabaka
Tekvando turnuvası sürüyor: Türk sporculardan şimdiden 8'i altın 33 madalya
Uluslararası Türkiye Açık Tekvanda Turnuvası'nda Türk sporcular, 8'i altın 33 madalya kazandı.
Antalya'da gerçekleştirilen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türk sporcular 8'i altın 33 madalya kazandı.
Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda Türk tekvandocular, 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.
Turnuvanın dördüncü günü ise büyük kadınlar kategorisi yarışmaları ile sürdürülecek.