https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/tekvando-turnuvasi-suruyor-turk-sporculardan-simdiden-8i-altin-33-madalya-1093548377.html

Tekvando turnuvası sürüyor: Türk sporculardan şimdiden 8'i altın 33 madalya

Tekvando turnuvası sürüyor: Türk sporculardan şimdiden 8'i altın 33 madalya

Sputnik Türkiye

Uluslararası Türkiye Açık Tekvanda Turnuvası'nda Türk sporcular, 8'i altın 33 madalya kazandı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T22:15+0300

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2025-02-10T22:15+0300

spor

antalya

tekvando

türkiye tekvando federasyonu

müsabaka

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Antalya'da gerçekleştirilen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türk sporcular 8'i altın 33 madalya kazandı.Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda Türk tekvandocular, 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.Turnuvanın dördüncü günü ise büyük kadınlar kategorisi yarışmaları ile sürdürülecek.

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antalya, tekvando, türkiye tekvando federasyonu, müsabaka