https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sri-lankada-ulke-capindaki-elektrik-kesintisine-maymunlar-neden-oldu-1093534272.html
Sri Lanka'da ülke çapındaki elektrik kesintisine maymunlar neden oldu
Sri Lanka'da ülke çapındaki elektrik kesintisine maymunlar neden oldu
Sputnik Türkiye
22 milyonluk Sri Lanka'da ülke çapındaki elektrik kesintisinin, elektrik santraline giren bir maymundan kaynaklandığı açıklandı. Enerji Bakanı Kumara Jayakody... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T13:46+0300
2025-02-10T13:46+0300
2025-02-10T13:46+0300
yaşam
sri lanka
hint okyanusu
maymun
elektrik kesintisi
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Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Sri Lanka'da dün sabah saatlerinde ülke çapında elektrikler kesildi. Kademeli olarak gelen elektrik öncelikle tıbbi ve su arıtma tesislerine verildi. 22 milyonluk ülkede yaşanan bu elektrik kesintisi sonrasında açıklama yapan Sri Lanka Enerji Bakanı Kumara Jayakody, "Bir maymun şebeke trafomuza temas etti ve sistemde dengesizliğe neden oldu" dedi.Flora ve fauna açısından büyük bir çeşitliliğe sahip olan adada, yerleşimin ve binalaşmanın yoğun olduğu kentlerde bile maymunlara rastlanıyor. Günlük hayatın bir parçası olan maymunlar, insanlarla yaşamaya alışmış. Ülkedeki maymun nüfusunun 3 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor. Sri Lankalılar, ülkenin ekonomik krize girdiği 2022 yazında aylarca elektrik kesintilerine maruz kalmış ve sıcak yaz günlerinde saatlerce elektriksiz kalmışlardı. Benzin istasyonlarında motorin ve benzin bitince günde 13 saat elektrik kesintileri yaşanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/sri-lanka-liderinden-putine-mektup-bricse-katilmak-istiyoruz-1092039373.html
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sri lanka, hint okyanusu, maymun, elektrik kesintisi
sri lanka, hint okyanusu, maymun, elektrik kesintisi
Sri Lanka'da ülke çapındaki elektrik kesintisine maymunlar neden oldu
22 milyonluk Sri Lanka'da ülke çapındaki elektrik kesintisinin, elektrik santraline giren bir maymundan kaynaklandığı açıklandı. Enerji Bakanı Kumara Jayakody olayla ilgili açıklamasında "Bir maymun şebeke trafomuza temas etti ve sistemde dengesizliğe neden oldu" dedi.
Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Sri Lanka'da dün sabah saatlerinde ülke çapında elektrikler kesildi. Kademeli olarak gelen elektrik öncelikle tıbbi ve su arıtma tesislerine verildi. 22 milyonluk ülkede yaşanan bu elektrik kesintisi sonrasında açıklama yapan Sri Lanka Enerji Bakanı Kumara Jayakody, "Bir maymun şebeke trafomuza temas etti ve sistemde dengesizliğe neden oldu" dedi.
Flora ve fauna açısından büyük bir çeşitliliğe sahip olan adada, yerleşimin ve binalaşmanın yoğun olduğu kentlerde bile maymunlara rastlanıyor. Günlük hayatın bir parçası olan maymunlar, insanlarla yaşamaya alışmış. Ülkedeki maymun nüfusunun 3 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor.
Sri Lankalılar, ülkenin ekonomik krize girdiği 2022 yazında aylarca elektrik kesintilerine maruz kalmış ve sıcak yaz günlerinde saatlerce elektriksiz kalmışlardı. Benzin istasyonlarında motorin ve benzin bitince günde 13 saat elektrik kesintileri yaşanmıştı.