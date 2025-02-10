https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sri-lankada-ulke-capindaki-elektrik-kesintisine-maymunlar-neden-oldu-1093534272.html

Sri Lanka'da ülke çapındaki elektrik kesintisine maymunlar neden oldu

Sri Lanka'da ülke çapındaki elektrik kesintisine maymunlar neden oldu

Sputnik Türkiye

22 milyonluk Sri Lanka'da ülke çapındaki elektrik kesintisinin, elektrik santraline giren bir maymundan kaynaklandığı açıklandı. Enerji Bakanı Kumara Jayakody... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T13:46+0300

2025-02-10T13:46+0300

2025-02-10T13:46+0300

yaşam

sri lanka

hint okyanusu

maymun

elektrik kesintisi

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Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Sri Lanka'da dün sabah saatlerinde ülke çapında elektrikler kesildi. Kademeli olarak gelen elektrik öncelikle tıbbi ve su arıtma tesislerine verildi. 22 milyonluk ülkede yaşanan bu elektrik kesintisi sonrasında açıklama yapan Sri Lanka Enerji Bakanı Kumara Jayakody, "Bir maymun şebeke trafomuza temas etti ve sistemde dengesizliğe neden oldu" dedi.Flora ve fauna açısından büyük bir çeşitliliğe sahip olan adada, yerleşimin ve binalaşmanın yoğun olduğu kentlerde bile maymunlara rastlanıyor. Günlük hayatın bir parçası olan maymunlar, insanlarla yaşamaya alışmış. Ülkedeki maymun nüfusunun 3 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor. Sri Lankalılar, ülkenin ekonomik krize girdiği 2022 yazında aylarca elektrik kesintilerine maruz kalmış ve sıcak yaz günlerinde saatlerce elektriksiz kalmışlardı. Benzin istasyonlarında motorin ve benzin bitince günde 13 saat elektrik kesintileri yaşanmıştı.

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sri lanka

hint okyanusu

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sri lanka, hint okyanusu, maymun, elektrik kesintisi