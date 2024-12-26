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Sri Lanka liderinden Putin’e mektup: ‘BRICS'e katılmak istiyoruz’
Sri Lanka liderinden Putin’e mektup: ‘BRICS'e katılmak istiyoruz’
Sputnik Türkiye
Sri Lanka Cumhurbaşkanı Anura Dissayanake’nin, Rusya lideri Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta BRICS'e katılmaya ilgi duyduğunu ifade ettiği belirtildi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T08:47+0300
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Sri Lanka’nın Moskova Büyükelçisi Pakir Amza, Sputnik’e açıklamasında, Cumhurbaşkanı Anura Dissayanake’nin Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e gönderdiği mektupta BRICS üyeliğine ilgi duyduklarını ifade ettiğini aktardı.Amza, “Sri Lanka, BRICS ailesine katılma konusundaki ilgisini Devlet Başkanı Anura Dissayanake'nin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği bir mektupla ifade etti. Ortak ülke olarak katılmak için diğer BRICS ülkelerine de başvuruda bulunduk ve olumlu yanıtlarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.Diplomat, mektubun ekim ayında gönderildiğini belirtti.Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, ekim ayında yaptığı açıklamada, BRICS ve Yeni Kalkınma Bankası'na üyelik başvurusunda bulunmaya karar verdiklerini bildirmişti. Herath, bu birliği, BM Anlaşması çerçevesi içinde kapsamlı çok taraflılığı güçlendirerek karşılıklı yarar sağlayan işbirliği, barış ve kalkınma arzusunu gerçekleştirecek etkili bir ortaklık olarak gördüklerini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kazakistanda-dusen-ucagin-enkazinda-gorulen-delikler-tartisma-yaratti-1092034742.html
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sri lanka, rusya, brics, vladimir putin
sri lanka, rusya, brics, vladimir putin

Sri Lanka liderinden Putin’e mektup: ‘BRICS'e katılmak istiyoruz’

08:47 26.12.2024 (güncellendi: 08:58 26.12.2024)
© AFP 2023 / ARUN SANKARSri Lanka
Sri Lanka - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AFP 2023 / ARUN SANKAR
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Sri Lanka Cumhurbaşkanı Anura Dissayanake’nin, Rusya lideri Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta BRICS'e katılmaya ilgi duyduğunu ifade ettiği belirtildi.
Sri Lanka’nın Moskova Büyükelçisi Pakir Amza, Sputnik’e açıklamasında, Cumhurbaşkanı Anura Dissayanake’nin Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e gönderdiği mektupta BRICS üyeliğine ilgi duyduklarını ifade ettiğini aktardı.
Amza, “Sri Lanka, BRICS ailesine katılma konusundaki ilgisini Devlet Başkanı Anura Dissayanake'nin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği bir mektupla ifade etti. Ortak ülke olarak katılmak için diğer BRICS ülkelerine de başvuruda bulunduk ve olumlu yanıtlarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Diplomat, mektubun ekim ayında gönderildiğini belirtti.
Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, ekim ayında yaptığı açıklamada, BRICS ve Yeni Kalkınma Bankası'na üyelik başvurusunda bulunmaya karar verdiklerini bildirmişti. Herath, bu birliği, BM Anlaşması çerçevesi içinde kapsamlı çok taraflılığı güçlendirerek karşılıklı yarar sağlayan işbirliği, barış ve kalkınma arzusunu gerçekleştirecek etkili bir ortaklık olarak gördüklerini belirtmişti.
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