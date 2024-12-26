https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/sri-lanka-liderinden-putine-mektup-bricse-katilmak-istiyoruz-1092039373.html

Sri Lanka liderinden Putin’e mektup: ‘BRICS'e katılmak istiyoruz’

Sri Lanka liderinden Putin’e mektup: ‘BRICS'e katılmak istiyoruz’

Sputnik Türkiye

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Anura Dissayanake’nin, Rusya lideri Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta BRICS'e katılmaya ilgi duyduğunu ifade ettiği belirtildi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T08:47+0300

2024-12-26T08:47+0300

2024-12-26T08:58+0300

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Sri Lanka’nın Moskova Büyükelçisi Pakir Amza, Sputnik’e açıklamasında, Cumhurbaşkanı Anura Dissayanake’nin Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e gönderdiği mektupta BRICS üyeliğine ilgi duyduklarını ifade ettiğini aktardı.Amza, “Sri Lanka, BRICS ailesine katılma konusundaki ilgisini Devlet Başkanı Anura Dissayanake'nin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği bir mektupla ifade etti. Ortak ülke olarak katılmak için diğer BRICS ülkelerine de başvuruda bulunduk ve olumlu yanıtlarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.Diplomat, mektubun ekim ayında gönderildiğini belirtti.Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, ekim ayında yaptığı açıklamada, BRICS ve Yeni Kalkınma Bankası'na üyelik başvurusunda bulunmaya karar verdiklerini bildirmişti. Herath, bu birliği, BM Anlaşması çerçevesi içinde kapsamlı çok taraflılığı güçlendirerek karşılıklı yarar sağlayan işbirliği, barış ve kalkınma arzusunu gerçekleştirecek etkili bir ortaklık olarak gördüklerini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kazakistanda-dusen-ucagin-enkazinda-gorulen-delikler-tartisma-yaratti-1092034742.html

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