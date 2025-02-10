https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/mevduatta-yeni-donem-dusuk-paraya-yuksek-faiz-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-oldu-1093529910.html
Mevduatta yeni dönem, düşük paraya yüksek faiz: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?
Mevduatta yeni dönem, düşük paraya yüksek faiz: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?
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Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde dengeler değişti. Bankalar, düşük bakiyeli hesaplara daha yüksek faiz teklif etmeye başladı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T11:50+0300
2025-02-10T11:50+0300
2025-02-10T11:52+0300
ekonomi
mevduat
mevduat faizi
faiz oranı
banka
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Mevduat faizlerinde faiz indirimi beklentisi bankaların stratejilerini değiştirdi. Eskiden yüksek bakiyeli hesaplara sunulan cazip faiz oranları, artık düşük bakiyeli hesaplara uygulanıyor.10 Şubat haftasında bankalarda faiz oranları şu şekilde şekillendi:Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu tablo, küçük yatırımcıya avantaj sağlarken, büyük mevduat sahipleri için daha düşük oranların teklif edildiğini gösteriyor.100 bin TL ve 250 bin TL'nin 32 günlük getirisiBankaların 100 bin TL ve 250 bin TL mevduat sahiplerine önerdiği en yüksek faiz oranı yüzde 50 oldu. Bu orana göre 32 gün vadeli mevduatta getiriler şu şekilde hesaplandı:Bu rakamlar, küçük birikim sahipleri için kısa vadede yüksek kazanç fırsatı sunduğunu gösteriyor.500 bin TL ve üzeri mevduatın getirisiMevduat tutarı 500 bin TL ve üzerine çıktığında ise en yüksek faiz oranı yüzde 50 olarak hesaplandığında getiriler şu şekilde oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/eski-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-meclise-sunuldu-otv-indirimiyle-sifir-arac-firsati-1093524419.html
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Mevduatta yeni dönem, düşük paraya yüksek faiz: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?
11:50 10.02.2025 (güncellendi: 11:52 10.02.2025)
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde dengeler değişti. Bankalar, düşük bakiyeli hesaplara daha yüksek faiz teklif etmeye başladı. Yüksek mevduat sahipleri için faiz oranları düşerken, 100 bin TL’lik mevduat için faiz oranı yüzde 50’ye ulaştı. Peki, 1 milyon TL ve 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Mevduat faizlerinde faiz indirimi beklentisi bankaların stratejilerini değiştirdi. Eskiden yüksek bakiyeli hesaplara sunulan cazip faiz oranları, artık düşük bakiyeli hesaplara uygulanıyor.
10 Şubat haftasında bankalarda faiz oranları şu şekilde şekillendi:
100 bin TL mevduat için faiz oranı yüzde 50 1 milyon TL mevduatta en yüksek faiz oranı yüzde 49.50
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu tablo, küçük yatırımcıya avantaj sağlarken, büyük mevduat sahipleri için daha düşük oranların teklif edildiğini gösteriyor.
100 bin TL ve 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi
Bankaların 100 bin TL ve 250 bin TL mevduat sahiplerine önerdiği en yüksek faiz oranı yüzde 50 oldu. Bu orana göre 32 gün vadeli mevduatta getiriler şu şekilde hesaplandı:
100 bin TL mevduatın net getirisi: 3.726 TL
250 bin TL mevduatın net getirisi: 9.315 TL
Bu rakamlar, küçük birikim sahipleri için kısa vadede yüksek kazanç fırsatı sunduğunu gösteriyor.
500 bin TL ve üzeri mevduatın getirisi
Mevduat tutarı 500 bin TL ve üzerine çıktığında ise en yüksek faiz oranı yüzde 50 olarak hesaplandığında getiriler şu şekilde oldu:
500 bin TL mevduatın 32 günlük net getirisi: 18.444 TL
1 milyon TL mevduatın 32 günlük net getirisi: 36.888 TL