https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/mahkemeden-murat-boz-karari-83-bin-lira-odeyecek-1093524053.html

Mahkemeden Murat Boz kararı: 83 bin lira ödeyecek

Mahkemeden Murat Boz kararı: 83 bin lira ödeyecek

Sputnik Türkiye

Sanatçı Murat Boz, eski menajerlik şirketiyle yaşadığı hukuki süreçte mahkeme kararıyla tazminat ödemeye mahkum edildi. Boz’un, sözleşme hükümlerine aykırı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T09:54+0300

2025-02-10T09:54+0300

2025-02-10T09:54+0300

yaşam

menajer

murat boz

tazminat

dava

tazminat davası

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Murat Boz'un eski menajerlik şirketi Stardium Müzik'e tazminat ödemesine hükmetti.Mahkemeye taşınan dava dosyasında, Boz’un:Tüm bu iddiaları değerlendiren mahkeme, Murat Boz’un Stardium Müzik'e 83 bin 759 lira 20 kuruş tazminat ve cezai şart bedeli ödemesine karar verdi.Sözleşmeye aykırı hareket i̇ddiasıDava dosyasında yer alan bilgilere göre, Murat Boz'un Stardium Müzik ile menajerlik sözleşmesi imzaladığı ancak daha sonra farklı yapım şirketleriyle görüşmeler yaptığı belirtildi.Bu süreçte şirketle ilgili olumsuz ifadeler kullandığı ve şirketin sırlarını üçüncü taraflarla paylaştığı iddia edilen ünlü sanatçı hakkında tazminat davası açıldı.

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Sputnik Türkiye

menajer, murat boz, tazminat, dava, tazminat davası