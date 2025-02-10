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Mahkemeden Murat Boz kararı: 83 bin lira ödeyecek
Mahkemeden Murat Boz kararı: 83 bin lira ödeyecek
Sputnik Türkiye
Sanatçı Murat Boz, eski menajerlik şirketiyle yaşadığı hukuki süreçte mahkeme kararıyla tazminat ödemeye mahkum edildi. Boz’un, sözleşme hükümlerine aykırı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T09:54+0300
2025-02-10T09:54+0300
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tazminat
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tazminat davası
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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Murat Boz'un eski menajerlik şirketi Stardium Müzik'e tazminat ödemesine hükmetti.Mahkemeye taşınan dava dosyasında, Boz’un:Tüm bu iddiaları değerlendiren mahkeme, Murat Boz’un Stardium Müzik'e 83 bin 759 lira 20 kuruş tazminat ve cezai şart bedeli ödemesine karar verdi.Sözleşmeye aykırı hareket i̇ddiasıDava dosyasında yer alan bilgilere göre, Murat Boz'un Stardium Müzik ile menajerlik sözleşmesi imzaladığı ancak daha sonra farklı yapım şirketleriyle görüşmeler yaptığı belirtildi.Bu süreçte şirketle ilgili olumsuz ifadeler kullandığı ve şirketin sırlarını üçüncü taraflarla paylaştığı iddia edilen ünlü sanatçı hakkında tazminat davası açıldı.
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menajer, murat boz, tazminat, dava, tazminat davası
menajer, murat boz, tazminat, dava, tazminat davası

Mahkemeden Murat Boz kararı: 83 bin lira ödeyecek

09:54 10.02.2025
© FotoğrafMurat Boz'a sahnedeyken telefon ve çakmak fırlatıldı
Murat Boz'a sahnedeyken telefon ve çakmak fırlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Fotoğraf
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Sanatçı Murat Boz, eski menajerlik şirketiyle yaşadığı hukuki süreçte mahkeme kararıyla tazminat ödemeye mahkum edildi. Boz’un, sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği ve şirketin sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle açılan dava sonucunda 83 bin 759 lira 20 kuruş ödeme yapmasına karar verildi.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Murat Boz'un eski menajerlik şirketi Stardium Müzik'e tazminat ödemesine hükmetti.
Mahkemeye taşınan dava dosyasında, Boz’un:
Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davrandığı,
Farklı yapım şirketleriyle gizli görüşmeler yaptığı,
Menajerlik şirketi hakkında olumsuz açıklamalarda bulunduğu,
Şirketin sırlarını ifşa ettiği öne sürüldü.
Tüm bu iddiaları değerlendiren mahkeme, Murat Boz’un Stardium Müzik'e 83 bin 759 lira 20 kuruş tazminat ve cezai şart bedeli ödemesine karar verdi.

Sözleşmeye aykırı hareket i̇ddiası

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Murat Boz'un Stardium Müzik ile menajerlik sözleşmesi imzaladığı ancak daha sonra farklı yapım şirketleriyle görüşmeler yaptığı belirtildi.
Bu süreçte şirketle ilgili olumsuz ifadeler kullandığı ve şirketin sırlarını üçüncü taraflarla paylaştığı iddia edilen ünlü sanatçı hakkında tazminat davası açıldı.
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