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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/scholz-ukraynanin-nato-uyeligi-soz-konusu-degil-1093534142.html
Scholz: Ukrayna’nın NATO üyeliği söz konusu değil
Scholz: Ukrayna’nın NATO üyeliği söz konusu değil
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğinin söz konusu olmadığını belirtti. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T13:29+0300
2025-02-10T13:29+0300
ukrayna krizi
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olaf scholz
friedrich merz
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nato
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Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik ittifakının başbakan adayı Friedrich Merz ile seçim tartışması programına katılan Şansölye Olaf Scholz, Ukrayna’nın NATO üyeliği olasılığını değerlendirdi.Scholz, “ABD hükümeti bunu erteliyor. NATO kararları bunun engellenmeyeceği yönünde, ama bu konu değerlendirilmiyor. Dolayısıyla bu durumda NATO üyeliği söz konusu değil, bunu açıkça ifade ediyorum. Halihazırda söz konusu olan Ukrayna’ya korumayı garanti etmek” ifadesini kullandı.Öte yandan Ukrayna'nın arkasından hiçbir tartışmanın yapılmaması gerektiğini dile getiren Alman lider, “Bazı insanların Ukrayna'nın topraklarından taviz edebileceğini söylemesi hoşuma gitmiyor. Bu onların meselesi” dedi.Ukrayna’ya, güçlü orduya sahip olabilmesi için yardım sağlanması gerektiğini söyleyen Scholz, “Zira mevcut ekonomisiyle kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu ölçekte bir orduyu finanse edemez. Üzerinde anlaşmamız gereken ilk önemli konu bu ve bunla ilgili güvenlik garantileridir” diye ekledi.Savaş halindeki Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilemeyeceği görüşüne katılan Başbakan Adayı Friedrich Merz, “Ukrayna’nın orta vadede Avrupa Birliği'ne kabul edilmeli” diyerek Kiev’e yardım etme yükümlülüğünün devam ettiğini ekledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili sıraladığı koşullar arasında, Ukrayna ordusunun Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesi, Kiev’in NATO üyeliğinden vazgeçmesi, Batı’nın Rusya’ya yönelik tüm yaptırımları kaldırması ve Ukrayna’nın blok dışı statüyü kabul etmesini göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-bmgknin-yetki-vermedigi-baris-gucu-ordumuz-icin-mesru-hedef-1093517477.html
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almanya, olaf scholz, friedrich merz, ukrayna, nato, avrupa birliği
almanya, olaf scholz, friedrich merz, ukrayna, nato, avrupa birliği

Scholz: Ukrayna’nın NATO üyeliği söz konusu değil

13:29 10.02.2025
© AA / Dursun AydemirOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA / Dursun Aydemir
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğinin söz konusu olmadığını belirtti.
Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik ittifakının başbakan adayı Friedrich Merz ile seçim tartışması programına katılan Şansölye Olaf Scholz, Ukrayna’nın NATO üyeliği olasılığını değerlendirdi.
Scholz, “ABD hükümeti bunu erteliyor. NATO kararları bunun engellenmeyeceği yönünde, ama bu konu değerlendirilmiyor. Dolayısıyla bu durumda NATO üyeliği söz konusu değil, bunu açıkça ifade ediyorum. Halihazırda söz konusu olan Ukrayna’ya korumayı garanti etmek” ifadesini kullandı.
Öte yandan Ukrayna'nın arkasından hiçbir tartışmanın yapılmaması gerektiğini dile getiren Alman lider, “Bazı insanların Ukrayna'nın topraklarından taviz edebileceğini söylemesi hoşuma gitmiyor. Bu onların meselesi” dedi.
Ukrayna’ya, güçlü orduya sahip olabilmesi için yardım sağlanması gerektiğini söyleyen Scholz, “Zira mevcut ekonomisiyle kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu ölçekte bir orduyu finanse edemez. Üzerinde anlaşmamız gereken ilk önemli konu bu ve bunla ilgili güvenlik garantileridir” diye ekledi.
Savaş halindeki Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilemeyeceği görüşüne katılan Başbakan Adayı Friedrich Merz, “Ukrayna’nın orta vadede Avrupa Birliği'ne kabul edilmeli” diyerek Kiev’e yardım etme yükümlülüğünün devam ettiğini ekledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili sıraladığı koşullar arasında, Ukrayna ordusunun Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesi, Kiev’in NATO üyeliğinden vazgeçmesi, Batı’nın Rusya’ya yönelik tüm yaptırımları kaldırması ve Ukrayna’nın blok dışı statüyü kabul etmesini göstermişti.
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