https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-bmgknin-yetki-vermedigi-baris-gucu-ordumuz-icin-mesru-hedef-1093517477.html

Rusya: BMGK’nın yetki vermediği ‘barış gücü’ ordumuz için meşru hedef

Rusya: BMGK’nın yetki vermediği ‘barış gücü’ ordumuz için meşru hedef

Sputnik Türkiye

Ukrayna’ya barış gücü konuşlandırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yetkisine ihtiyaç olduğunu kaydeden Rus diplomat Nebenzya, aksi... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T07:32+0300

2025-02-10T07:32+0300

2025-02-10T07:37+0300

ukrayna krizi

rusya

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bmgk

ukrayna

barış gücü

rusya dış istihbarat servisi (svr)

vladimir putin

kremlin

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’ya ‘barış gücü’ yerleştirilmesi yönündeki tartışmaları değerlendirdi.Nebenzya konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı’nın Ukrayna'ya savaş kabiliyetini artırma amacıyla ‘barış gücü’ olduğu iddia edilen yaklaşık 100 bin kişilik birlik konuşlandırmayı planladığını bildirmişti. Bunun, Ukrayna’nın işgali anlamına geleceği kaydedilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya barış gücü konuşlandırılmasının sadece tüm tarafların onayı ile mümkün olduğuna dikkat çekerek bu konuda konuşmak için henüz erken olduğunu söylemişti.'Olası anlaşma ateşkes değil barış amaçlamalı'Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayındaki Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna'daki çatışmaya olası çözümün, güçlerin yeniden toparlanması ve çatışmanın devam etmesi amacıyla yeniden silahlanması için kısa vadeli ateşkes ve mola değil, uzun vadeli bir barış getirmesi gerektiğini vurgulamıştı. Özel askeri harekatın hedefi olan Rusya halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Putin, Ukrayna’daki barışın “bu bölgede yaşayan tüm insanların ve halkların meşru haklarına saygı” temelinde olması gerektiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/rusya-ukrayna-konusunda-abd-ile-esit-sartlarda-temaslara-acigiz-1093508308.html

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rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, ukrayna, barış gücü, rusya dış istihbarat servisi (svr), vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov