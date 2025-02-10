https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-bmgknin-yetki-vermedigi-baris-gucu-ordumuz-icin-mesru-hedef-1093517477.html
Rusya: BMGK’nın yetki vermediği ‘barış gücü’ ordumuz için meşru hedef
Rusya: BMGK’nın yetki vermediği ‘barış gücü’ ordumuz için meşru hedef
Sputnik Türkiye
Ukrayna’ya barış gücü konuşlandırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yetkisine ihtiyaç olduğunu kaydeden Rus diplomat Nebenzya, aksi... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T07:32+0300
2025-02-10T07:32+0300
2025-02-10T07:37+0300
ukrayna krizi
rusya
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bmgk
ukrayna
barış gücü
rusya dış istihbarat servisi (svr)
vladimir putin
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101330/72/1013307269_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_a3ffff7d287ad1062032a3a79da4ff1c.jpg
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’ya ‘barış gücü’ yerleştirilmesi yönündeki tartışmaları değerlendirdi.Nebenzya konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı’nın Ukrayna'ya savaş kabiliyetini artırma amacıyla ‘barış gücü’ olduğu iddia edilen yaklaşık 100 bin kişilik birlik konuşlandırmayı planladığını bildirmişti. Bunun, Ukrayna’nın işgali anlamına geleceği kaydedilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya barış gücü konuşlandırılmasının sadece tüm tarafların onayı ile mümkün olduğuna dikkat çekerek bu konuda konuşmak için henüz erken olduğunu söylemişti.'Olası anlaşma ateşkes değil barış amaçlamalı'Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayındaki Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna'daki çatışmaya olası çözümün, güçlerin yeniden toparlanması ve çatışmanın devam etmesi amacıyla yeniden silahlanması için kısa vadeli ateşkes ve mola değil, uzun vadeli bir barış getirmesi gerektiğini vurgulamıştı. Özel askeri harekatın hedefi olan Rusya halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Putin, Ukrayna’daki barışın “bu bölgede yaşayan tüm insanların ve halkların meşru haklarına saygı” temelinde olması gerektiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/rusya-ukrayna-konusunda-abd-ile-esit-sartlarda-temaslara-acigiz-1093508308.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101330/72/1013307269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dd75109f91ff287a0dcd4f38d296aba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, ukrayna, barış gücü, rusya dış istihbarat servisi (svr), vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, ukrayna, barış gücü, rusya dış istihbarat servisi (svr), vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
Rusya: BMGK’nın yetki vermediği ‘barış gücü’ ordumuz için meşru hedef
07:32 10.02.2025 (güncellendi: 07:37 10.02.2025)
Ukrayna’ya barış gücü konuşlandırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yetkisine ihtiyaç olduğunu kaydeden Rus diplomat Nebenzya, aksi takdirde ‘barış gücü’ askerlerinin Rus ordusu için meşru hedef haline geleceğini belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’ya ‘barış gücü’ yerleştirilmesi yönündeki tartışmaları değerlendirdi.
Nebenzya konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna krizinin getirdiği genel yorgunluk göz önüne alındığında, tuhaf olanlar dahil bu türden çeşitli söylentiler gerçekten de dolaşmaya başlıyor. Şunun açıkça anlaşılması gerekir ki, BMGK’dan yetki almadan hiçbir ‘barış gücü’ görev yapamaz. Aksi takdirde, savaş bölgesine gönderilen herhangi bir yabancı askeri birlik, uluslararası hukuk açısından sıradan paralı asker ve silahlı kuvvetlerimiz için meşru bir askeri hedef haline gelecek.
Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı’nın Ukrayna'ya savaş kabiliyetini artırma amacıyla ‘barış gücü’ olduğu iddia edilen yaklaşık 100 bin kişilik birlik konuşlandırmayı planladığını bildirmişti. Bunun, Ukrayna’nın işgali anlamına geleceği kaydedilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya barış gücü konuşlandırılmasının sadece tüm tarafların onayı ile mümkün olduğuna dikkat çekerek bu konuda konuşmak için henüz erken olduğunu söylemişti.
'Olası anlaşma ateşkes değil barış amaçlamalı'
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayındaki Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna'daki çatışmaya olası çözümün, güçlerin yeniden toparlanması ve çatışmanın devam etmesi amacıyla yeniden silahlanması için kısa vadeli ateşkes ve mola değil, uzun vadeli bir barış getirmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Özel askeri harekatın hedefi olan Rusya halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Putin, Ukrayna’daki barışın “bu bölgede yaşayan tüm insanların ve halkların meşru haklarına saygı” temelinde olması gerektiğini kaydetmişti.