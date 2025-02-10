https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sahte-alkol-ureten-iki-is-yerine-operasyon-1093531957.html
Sahte alkol üreten iki iş yerine operasyon
Sahte alkol üreten iki iş yerine operasyon
Sputnik Türkiye
İstanbul ve Ankara'da son bir ayda 100'den fazla kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybederken, sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarda sürüyor... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T12:28+0300
2025-02-10T12:28+0300
2025-02-10T12:28+0300
türkiye
sahte alkol
sahte içki
istanbul
ankara
operasyon
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İstanbul ve Ankara'da son bir ayda 100'den fazla kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybederken, sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarda sürüyor. İstanbul'da sahte alkol üreten iki iş yerine polis baskın düzenledi. Piyasaya sürülmek için hazırlanmış 80 litre sahte içki ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan sahte içki satışıyla insanların can güvenliğini tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.İki kişi yakalandıSahte içki satıldığı tespit edilen, Veliefendi ile Sümer Mahallesi'ndeki 2 iş yerine düzenlenen operasyonda R.E. ve S.Ş. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 80 litre sahte içki ile bunun yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/istanbul-valiligi-acikladi-23-gunde-70-kisi-sahte-alkolden-oldu-1093470472.html
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sahte alkol, sahte içki, istanbul, ankara, operasyon
sahte alkol, sahte içki, istanbul, ankara, operasyon
İstanbul ve Ankara'da son bir ayda 100'den fazla kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybederken, sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarda sürüyor. İstanbul'da sahte alkol üreten iki iş yerine polis baskın düzenledi. Piyasaya sürülmek için hazırlanmış 80 litre sahte içki ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan sahte içki satışıyla insanların can güvenliğini tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Sahte içki satıldığı tespit edilen, Veliefendi ile Sümer Mahallesi'ndeki 2 iş yerine düzenlenen operasyonda R.E. ve S.Ş. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 80 litre sahte içki ile bunun yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.