https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/istanbul-valiligi-acikladi-23-gunde-70-kisi-sahte-alkolden-oldu-1093470472.html

İstanbul Valiliği açıkladı: 23 günde 70 kişi sahte alkolden öldü

İstanbul Valiliği açıkladı: 23 günde 70 kişi sahte alkolden öldü

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 14 Ocak'tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 can kaybı yaşandı. 150'den fazla kişinin de hastaneye başvurduğu öğrenildi. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T15:54+0300

2025-02-07T15:54+0300

2025-02-07T15:57+0300

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Ankara'da sahte alkolden 30 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından İstanbul'dan da üzücü haberler geldi. Sahte içki, İstanbul'da da 70 can aldı.İstanbul'da sahte alkol ölümleriMegakentte 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki kaynaklı 70 kişi hayatını kaybetti. NTV'nin haberine göre 150'den fazla kişinin de hastaneye başvurduğu öğrenildi.Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi." diye konuştu.Ankara ve İstanbul'da Ankara ve İstanbul'da sahte içki nedeniyle toplam 40 kişinin tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ankara-valiligi-sahte-icki-sebebiyle-33-kisi-hayatini-kaybetti-20-kisi-yogun-bakimda-1093454361.html

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