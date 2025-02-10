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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-son-bir-gunde-bin-100den-fazla-asker-kaybetti-1093536793.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde bin 100’den fazla asker kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde bin 100’den fazla asker kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 105 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T14:05+0300
2025-02-10T14:05+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna
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ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Cephe boyunca düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve taktik konumunu iyileştirmeye devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı bin 105 asker, iki tank ve dokuz zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesi, bir adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, Uragan roketi ve 51 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/scholz-ukraynanin-nato-uyeligi-soz-konusu-degil-1093534142.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, himars

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde bin 100’den fazla asker kaybetti

14:05 10.02.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 105 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Cephe boyunca düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve taktik konumunu iyileştirmeye devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı bin 105 asker, iki tank ve dokuz zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesi, bir adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, Uragan roketi ve 51 uçak tipi İHA imha etti.
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