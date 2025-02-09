https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/rusya-ukrayna-konusunda-abd-ile-esit-sartlarda-temaslara-acigiz-1093508308.html
Rusya: Ukrayna konusunda ABD ile eşit şartlarda temaslara açığız
Rusya: Ukrayna konusunda ABD ile eşit şartlarda temaslara açığız
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın Ukrayna konusunda ABD ile ‘eşit şartlarda ve Rus çıkarlarının mutlaka dikkate alınacağı’ temaslara açık... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T16:18+0300
2025-02-09T16:18+0300
2025-02-09T16:22+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm)
vasiliy nebenzya
abd
ukrayna
ukrayna krizi
diyalog
eşitlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086215242_0:39:700:433_1920x0_80_0_0_340268760bfe6140a99f0946d341adfb.png
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e demecinde Moskova’nın Washington ile Ukrayna konusunda temaslara hazır olduğunu, aynı zamanda söz konusu temasların eşit şartlarda yapılmasını ve Rus çıkarlarının dikkate alınmasını beklediğini ifade etti.Nebenzya, “Biz temaslara açığız, fakat eşit şartlarda ve Rusya’nın çıkarlarının mutlaka dikkate alınması koşuluyla. Amerikan tarafından ilgili sinyalleri bekliyoruz. (Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin de bu konuyu birçok kez dile getirerek, ‘bugünün gerçeklerine dayanarak, hem ABD hem de Rusya için çıkar teşkil eden tüm yönler üzerinde sakin bir şekilde konuşulması’ önerisinde bulunmuştu” diye konuştu.‘Tango için iki kişinin lazım olduğunun' da anlaşılması gerektiğine dikkat çeken Nebenzya, sadece Rusya’nın ABD ile temas kurma isteğinin yeterli olmadığını, birçok şeyin Donald Trump yönetiminin kararlarına bağlı olacağını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/peskov-rusya-ve-abd-baskanlari-arasindaki-olasi-gorusme-hakkinda-konustu-1093445030.html
rusya
ukrayna
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086215242_37:0:664:470_1920x0_80_0_0_1f6fda7a9e5492b3783eb80489fa5d1a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, diyalog, eşitlik, washington
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, diyalog, eşitlik, washington
Rusya: Ukrayna konusunda ABD ile eşit şartlarda temaslara açığız
16:18 09.02.2025 (güncellendi: 16:22 09.02.2025)
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın Ukrayna konusunda ABD ile ‘eşit şartlarda ve Rus çıkarlarının mutlaka dikkate alınacağı’ temaslara açık olduğunu, Washington’dan da ‘ilgili sinyalleri’ beklediğini belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e demecinde Moskova’nın Washington ile Ukrayna konusunda temaslara hazır olduğunu, aynı zamanda söz konusu temasların eşit şartlarda yapılmasını ve Rus çıkarlarının dikkate alınmasını beklediğini ifade etti.
Nebenzya, “Biz temaslara açığız, fakat eşit şartlarda ve Rusya’nın çıkarlarının mutlaka dikkate alınması koşuluyla. Amerikan tarafından ilgili sinyalleri bekliyoruz. (Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin de bu konuyu birçok kez dile getirerek, ‘bugünün gerçeklerine dayanarak, hem ABD hem de Rusya için çıkar teşkil eden tüm yönler üzerinde sakin bir şekilde konuşulması’ önerisinde bulunmuştu” diye konuştu.
‘Tango için iki kişinin lazım olduğunun' da anlaşılması gerektiğine dikkat çeken Nebenzya, sadece Rusya’nın ABD ile temas kurma isteğinin yeterli olmadığını, birçok şeyin Donald Trump yönetiminin kararlarına bağlı olacağını sözlerine ekledi.