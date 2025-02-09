https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/rusya-ukrayna-konusunda-abd-ile-esit-sartlarda-temaslara-acigiz-1093508308.html

Rusya: Ukrayna konusunda ABD ile eşit şartlarda temaslara açığız

Rusya: Ukrayna konusunda ABD ile eşit şartlarda temaslara açığız

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın Ukrayna konusunda ABD ile ‘eşit şartlarda ve Rus çıkarlarının mutlaka dikkate alınacağı’ temaslara açık... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T16:18+0300

2025-02-09T16:18+0300

2025-02-09T16:22+0300

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e demecinde Moskova’nın Washington ile Ukrayna konusunda temaslara hazır olduğunu, aynı zamanda söz konusu temasların eşit şartlarda yapılmasını ve Rus çıkarlarının dikkate alınmasını beklediğini ifade etti.Nebenzya, “Biz temaslara açığız, fakat eşit şartlarda ve Rusya’nın çıkarlarının mutlaka dikkate alınması koşuluyla. Amerikan tarafından ilgili sinyalleri bekliyoruz. (Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin de bu konuyu birçok kez dile getirerek, ‘bugünün gerçeklerine dayanarak, hem ABD hem de Rusya için çıkar teşkil eden tüm yönler üzerinde sakin bir şekilde konuşulması’ önerisinde bulunmuştu” diye konuştu.‘Tango için iki kişinin lazım olduğunun' da anlaşılması gerektiğine dikkat çeken Nebenzya, sadece Rusya’nın ABD ile temas kurma isteğinin yeterli olmadığını, birçok şeyin Donald Trump yönetiminin kararlarına bağlı olacağını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/peskov-rusya-ve-abd-baskanlari-arasindaki-olasi-gorusme-hakkinda-konustu-1093445030.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, diyalog, eşitlik, washington