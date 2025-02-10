https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-abd-ile-disisleri-bakanliklari-araciligiyla-belirli-gorusmeler-yurutuluyor-1093537598.html
Rusya: ABD ile dışişleri bakanlıkları aracılığıyla belirli görüşmeler yürütülüyor
Rusya: ABD ile dışişleri bakanlıkları aracılığıyla belirli görüşmeler yürütülüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasında bazı temasların olduğunu belirterek, “Ama bunların ayrıntılarını şimdi... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T14:57+0300
2025-02-10T14:57+0300
2025-02-10T14:57+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, Moskova ve Washington arasında diyalog olasılığını değerlendirdi.Ryabkov, “Kremlin Sözcüsü'nün söylediklerine ekleyecek bir şeyim yok. Bazı temaslar var ve bu konuda herhangi bir detay vermem için bir neden yok. Ancak genel olarak süreç devam ediyor” ifadesini kullandı.İki ülke arasında, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla belirli görüşmelerin yürütüldüğünü bildiren Rus diplomat, Vladimir Putin ve Donald Trump arasında bugün itibariyle üzerinde mutabık kalınmış bir temas takviminin olmadığını, ancak durum netleştikçe anlaşmaların olacağını ve bunun hemen halka duyurulacağını belirtti.Rusya-ABD ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini defalarca dile getirdiklerini anımsatan Ryabkov, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün ABD dış politikasında yeni vektörlerin ortaya çıkması anlamına geldiğini kaydederek şu değerlendirmede bulundu:Beyaz Saray'ın Ukrayna konusundaki tutumunda henüz bir değişiklik görmediklerinin altını çizen Dışişleri Bakan Yardımcısı, krizin çözümü konusunda yarım tedbirleri kabul etmeyeceklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/putin-rus-dusmanligina-ve-tarihin-tahrif-edilmesine-karsi-mucadeleye-devam-edecegiz-1093531740.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, vladimir putin, donald trump, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, vladimir putin, donald trump, ukrayna
Rusya: ABD ile dışişleri bakanlıkları aracılığıyla belirli görüşmeler yürütülüyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasında bazı temasların olduğunu belirterek, “Ama bunların ayrıntılarını şimdi açıklamanın bir anlamı yok” dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, Moskova ve Washington arasında diyalog olasılığını değerlendirdi.
Ryabkov, “Kremlin Sözcüsü'nün söylediklerine ekleyecek bir şeyim yok. Bazı temaslar var ve bu konuda herhangi bir detay vermem için bir neden yok. Ancak genel olarak süreç devam ediyor” ifadesini kullandı.
İki ülke arasında, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla belirli görüşmelerin yürütüldüğünü bildiren Rus diplomat, Vladimir Putin ve Donald Trump arasında bugün itibariyle üzerinde mutabık kalınmış bir temas takviminin olmadığını, ancak durum netleştikçe anlaşmaların olacağını ve bunun hemen halka duyurulacağını belirtti.
Rusya-ABD ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini defalarca dile getirdiklerini anımsatan Ryabkov, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün ABD dış politikasında yeni vektörlerin ortaya çıkması anlamına geldiğini kaydederek şu değerlendirmede bulundu:
Rus-Amerikan ilişkileri söz konusu olduğunda, daha iyiye doğru bir değişim beklentisi muhtemelen diğer alanlara kıyasla daha az. Amerikan iç siyasetinde ve dış politika koordinatlarının katılaşmış sisteminde Rusya'ya her bakımdan keskin bir düşman rolü biçilmiştir ve bu algımız konusunda uzun zamandır iki partili bir fikir birliği var.
Beyaz Saray'ın Ukrayna konusundaki tutumunda henüz bir değişiklik görmediklerinin altını çizen Dışişleri Bakan Yardımcısı, krizin çözümü konusunda yarım tedbirleri kabul etmeyeceklerini kaydetti.