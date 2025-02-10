https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-abd-ile-disisleri-bakanliklari-araciligiyla-belirli-gorusmeler-yurutuluyor-1093537598.html

Rusya: ABD ile dışişleri bakanlıkları aracılığıyla belirli görüşmeler yürütülüyor

Rusya: ABD ile dışişleri bakanlıkları aracılığıyla belirli görüşmeler yürütülüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasında bazı temasların olduğunu belirterek, “Ama bunların ayrıntılarını şimdi... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T14:57+0300

2025-02-10T14:57+0300

2025-02-10T14:57+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

abd

vladimir putin

donald trump

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/09/1051619414_0:135:2373:1470_1920x0_80_0_0_d594d2345239bbd4f35fcb13056bcfc7.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, Moskova ve Washington arasında diyalog olasılığını değerlendirdi.Ryabkov, “Kremlin Sözcüsü'nün söylediklerine ekleyecek bir şeyim yok. Bazı temaslar var ve bu konuda herhangi bir detay vermem için bir neden yok. Ancak genel olarak süreç devam ediyor” ifadesini kullandı.İki ülke arasında, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla belirli görüşmelerin yürütüldüğünü bildiren Rus diplomat, Vladimir Putin ve Donald Trump arasında bugün itibariyle üzerinde mutabık kalınmış bir temas takviminin olmadığını, ancak durum netleştikçe anlaşmaların olacağını ve bunun hemen halka duyurulacağını belirtti.Rusya-ABD ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini defalarca dile getirdiklerini anımsatan Ryabkov, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün ABD dış politikasında yeni vektörlerin ortaya çıkması anlamına geldiğini kaydederek şu değerlendirmede bulundu:Beyaz Saray'ın Ukrayna konusundaki tutumunda henüz bir değişiklik görmediklerinin altını çizen Dışişleri Bakan Yardımcısı, krizin çözümü konusunda yarım tedbirleri kabul etmeyeceklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/putin-rus-dusmanligina-ve-tarihin-tahrif-edilmesine-karsi-mucadeleye-devam-edecegiz-1093531740.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, vladimir putin, donald trump, ukrayna