https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/putin-rus-dusmanligina-ve-tarihin-tahrif-edilmesine-karsi-mucadeleye-devam-edecegiz-1093531740.html
Putin: Rus düşmanlığına ve tarihin tahrif edilmesine karşı mücadeleye devam edeceğiz
Putin: Rus düşmanlığına ve tarihin tahrif edilmesine karşı mücadeleye devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülke diplomatlarının karmaşık uluslararası ortamda ülkenin ulusal çıkarlarını kararlı ve tutarlı bir şekilde savunmakta olduğunu... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T12:11+0300
2025-02-10T12:11+0300
2025-02-10T12:20+0300
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Rusya lideri Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını ve gazilerini mesleki bayramları olan Diplomatik Çalışanlar Günü dolayısıyla kutladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın adil ve çok kutuplu dünya düzeni inşa etmek için küresel çoğunluk ülkeleri ile etkin bir işbirliği sağladığını kaydeden Putin, Kazan'da düzenlenen son BRICS Zirvesi’ndeki verimli çalışmayı örnek olarak gösterdi.Bakanlığın önemli çalışmalarının, Büyük Zafer'in 80. yıldönümünde de devam edeceğini vurgulayan ülke lideri şu ifadeyi kullandı:Putin, yurtdışındaki yurttaşların haklarını koruma görevinin de büyük önem arz ettiğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-bati-guney-kafkasyayi-istikrarsizlastirma-cabalarindan-vazgecmiyor-1093521363.html
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rusya, vladimir putin, rusya dışişleri bakanlığı, diplomasi
rusya, vladimir putin, rusya dışişleri bakanlığı, diplomasi
Putin: Rus düşmanlığına ve tarihin tahrif edilmesine karşı mücadeleye devam edeceğiz
12:11 10.02.2025 (güncellendi: 12:20 10.02.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülke diplomatlarının karmaşık uluslararası ortamda ülkenin ulusal çıkarlarını kararlı ve tutarlı bir şekilde savunmakta olduğunu belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını ve gazilerini mesleki bayramları olan Diplomatik Çalışanlar Günü dolayısıyla kutladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın adil ve çok kutuplu dünya düzeni inşa etmek için küresel çoğunluk ülkeleri ile etkin bir işbirliği sağladığını kaydeden Putin, Kazan'da düzenlenen son BRICS Zirvesi’ndeki verimli çalışmayı örnek olarak gösterdi.
Bakanlığın önemli çalışmalarının, Büyük Zafer'in 80. yıldönümünde de devam edeceğini vurgulayan ülke lideri şu ifadeyi kullandı:
Diplomatlarımız, tarihi tahrif etme girişimlerine, neo-Nazizmin tezahürlerine, Rus düşmanlığına, diğer etnik ve dini ayrımcılık biçimlerine karşı en aktif çalışmalarını sürdürecek.
Putin, yurtdışındaki yurttaşların haklarını koruma görevinin de büyük önem arz ettiğini ekledi.