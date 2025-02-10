https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/putin-rus-dusmanligina-ve-tarihin-tahrif-edilmesine-karsi-mucadeleye-devam-edecegiz-1093531740.html

Putin: Rus düşmanlığına ve tarihin tahrif edilmesine karşı mücadeleye devam edeceğiz

Putin: Rus düşmanlığına ve tarihin tahrif edilmesine karşı mücadeleye devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülke diplomatlarının karmaşık uluslararası ortamda ülkenin ulusal çıkarlarını kararlı ve tutarlı bir şekilde savunmakta olduğunu... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T12:11+0300

2025-02-10T12:11+0300

2025-02-10T12:20+0300

dünya

rusya

vladimir putin

rusya dışişleri bakanlığı

diplomasi

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Rusya lideri Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını ve gazilerini mesleki bayramları olan Diplomatik Çalışanlar Günü dolayısıyla kutladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın adil ve çok kutuplu dünya düzeni inşa etmek için küresel çoğunluk ülkeleri ile etkin bir işbirliği sağladığını kaydeden Putin, Kazan'da düzenlenen son BRICS Zirvesi’ndeki verimli çalışmayı örnek olarak gösterdi.Bakanlığın önemli çalışmalarının, Büyük Zafer'in 80. yıldönümünde de devam edeceğini vurgulayan ülke lideri şu ifadeyi kullandı:Putin, yurtdışındaki yurttaşların haklarını koruma görevinin de büyük önem arz ettiğini ekledi.

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rusya, vladimir putin, rusya dışişleri bakanlığı, diplomasi