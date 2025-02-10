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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rus-disisleri-ukrayna-muzakereleri-icin-somut-teklif-almadik-1093537230.html
Rus Dışişleri: Ukrayna müzakereleri için somut teklif almadık
Rus Dışişleri: Ukrayna müzakereleri için somut teklif almadık
Sputnik Türkiye
Batılı ülkeler ve Ukrayna'dan gelen 'müzakere' açıklamalarını değerlendiren Galuzin, Rusya'nın masaya oturma konusunda somut ve gerçekçi öneriler almadığına... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T14:16+0300
2025-02-10T14:16+0300
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müzakere
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın Ukrayna müzakerelerinin başlaması için somut ve kabul edilebilir bir teklif almadığını belirtti.Sputnik'e demeç veren Galuzin, Batılı ülkelerde ve Ukrayna'da duyulan müzakerelerin yakında başlayacağına dair söylemleri değerlendirdi.Söz konusu söylemlerin Batılı ve Ukraynalı siyasetçilerin 'enformasyon alanını ısıtarak ihtiyaç duydukları atmosferi ve en avantajlı pozisyonları yaratmaya yönelik bir aracı' olarak algılanması gerektiğini söyleyen Galuzin, Rusya'nın bu beyanlara yanılsamalara kapılmadan gerçekçi bir şekilde yaklaştığının altını çizdi.Sarf edilen sözlerin Rusya'nın meşru çıkarlarını dikkate alan, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya ve yeni gerçeklikleri kabul etmeye hazır olunduğunu gösteren pratik adımlarla desteklenmesinin önemli olduğunu kaydeden Galuzin, Moskova'nın şu ana dek bu tür somut öneriler almadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/lavrov-rusya-neo-somurgeciligin-canlanmasina-ragmen-2-dunya-savasinin-sonucuna-dayanan-barisi-1093533000.html
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mihail galuzin, ukrayna, sputnik, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, müzakere, ukrayna krizi, moskova, kiev
mihail galuzin, ukrayna, sputnik, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, müzakere, ukrayna krizi, moskova, kiev

Rus Dışişleri: Ukrayna müzakereleri için somut teklif almadık

14:16 10.02.2025
© AP Photo / Eugene HoshikoПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Batılı ülkeler ve Ukrayna'dan gelen 'müzakere' açıklamalarını değerlendiren Galuzin, Rusya'nın masaya oturma konusunda somut ve gerçekçi öneriler almadığına dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın Ukrayna müzakerelerinin başlaması için somut ve kabul edilebilir bir teklif almadığını belirtti.

Sputnik'e demeç veren Galuzin, Batılı ülkelerde ve Ukrayna'da duyulan müzakerelerin yakında başlayacağına dair söylemleri değerlendirdi.

Söz konusu söylemlerin Batılı ve Ukraynalı siyasetçilerin 'enformasyon alanını ısıtarak ihtiyaç duydukları atmosferi ve en avantajlı pozisyonları yaratmaya yönelik bir aracı' olarak algılanması gerektiğini söyleyen Galuzin, Rusya'nın bu beyanlara yanılsamalara kapılmadan gerçekçi bir şekilde yaklaştığının altını çizdi.

Sarf edilen sözlerin Rusya'nın meşru çıkarlarını dikkate alan, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya ve yeni gerçeklikleri kabul etmeye hazır olunduğunu gösteren pratik adımlarla desteklenmesinin önemli olduğunu kaydeden Galuzin, Moskova'nın şu ana dek bu tür somut öneriler almadığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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