Rus Dışişleri: Ukrayna müzakereleri için somut teklif almadık
© AP Photo / Eugene HoshikoПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Batılı ülkeler ve Ukrayna'dan gelen 'müzakere' açıklamalarını değerlendiren Galuzin, Rusya'nın masaya oturma konusunda somut ve gerçekçi öneriler almadığına dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın Ukrayna müzakerelerinin başlaması için somut ve kabul edilebilir bir teklif almadığını belirtti.
Sputnik'e demeç veren Galuzin, Batılı ülkelerde ve Ukrayna'da duyulan müzakerelerin yakında başlayacağına dair söylemleri değerlendirdi.
Söz konusu söylemlerin Batılı ve Ukraynalı siyasetçilerin 'enformasyon alanını ısıtarak ihtiyaç duydukları atmosferi ve en avantajlı pozisyonları yaratmaya yönelik bir aracı' olarak algılanması gerektiğini söyleyen Galuzin, Rusya'nın bu beyanlara yanılsamalara kapılmadan gerçekçi bir şekilde yaklaştığının altını çizdi.
Sarf edilen sözlerin Rusya'nın meşru çıkarlarını dikkate alan, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya ve yeni gerçeklikleri kabul etmeye hazır olunduğunu gösteren pratik adımlarla desteklenmesinin önemli olduğunu kaydeden Galuzin, Moskova'nın şu ana dek bu tür somut öneriler almadığını vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Galuzin, Batılı ülkelerde ve Ukrayna'da duyulan müzakerelerin yakında başlayacağına dair söylemleri değerlendirdi.
Söz konusu söylemlerin Batılı ve Ukraynalı siyasetçilerin 'enformasyon alanını ısıtarak ihtiyaç duydukları atmosferi ve en avantajlı pozisyonları yaratmaya yönelik bir aracı' olarak algılanması gerektiğini söyleyen Galuzin, Rusya'nın bu beyanlara yanılsamalara kapılmadan gerçekçi bir şekilde yaklaştığının altını çizdi.
Sarf edilen sözlerin Rusya'nın meşru çıkarlarını dikkate alan, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya ve yeni gerçeklikleri kabul etmeye hazır olunduğunu gösteren pratik adımlarla desteklenmesinin önemli olduğunu kaydeden Galuzin, Moskova'nın şu ana dek bu tür somut öneriler almadığını vurguladı.