https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rus-disisleri-ukrayna-muzakereleri-icin-somut-teklif-almadik-1093537230.html

Rus Dışişleri: Ukrayna müzakereleri için somut teklif almadık

Rus Dışişleri: Ukrayna müzakereleri için somut teklif almadık

Sputnik Türkiye

Batılı ülkeler ve Ukrayna'dan gelen 'müzakere' açıklamalarını değerlendiren Galuzin, Rusya'nın masaya oturma konusunda somut ve gerçekçi öneriler almadığına... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T14:16+0300

2025-02-10T14:16+0300

2025-02-10T14:16+0300

ukrayna krizi

mihail galuzin

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sputnik

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

müzakere

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moskova

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın Ukrayna müzakerelerinin başlaması için somut ve kabul edilebilir bir teklif almadığını belirtti.Sputnik'e demeç veren Galuzin, Batılı ülkelerde ve Ukrayna'da duyulan müzakerelerin yakında başlayacağına dair söylemleri değerlendirdi.Söz konusu söylemlerin Batılı ve Ukraynalı siyasetçilerin 'enformasyon alanını ısıtarak ihtiyaç duydukları atmosferi ve en avantajlı pozisyonları yaratmaya yönelik bir aracı' olarak algılanması gerektiğini söyleyen Galuzin, Rusya'nın bu beyanlara yanılsamalara kapılmadan gerçekçi bir şekilde yaklaştığının altını çizdi.Sarf edilen sözlerin Rusya'nın meşru çıkarlarını dikkate alan, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya ve yeni gerçeklikleri kabul etmeye hazır olunduğunu gösteren pratik adımlarla desteklenmesinin önemli olduğunu kaydeden Galuzin, Moskova'nın şu ana dek bu tür somut öneriler almadığını vurguladı.

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mihail galuzin, ukrayna, sputnik, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, müzakere, ukrayna krizi, moskova, kiev