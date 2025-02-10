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Lavrov: Rusya, neo-sömürgeciliğin canlanmasına rağmen 2. Dünya Savaşı'nın sonucuna dayanan barışı koruyabilir
Lavrov: Rusya, neo-sömürgeciliğin canlanmasına rağmen 2. Dünya Savaşı'nın sonucuna dayanan barışı koruyabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Diplomatlar Günü'nde yayınladığı mesajda Rus diplomatların dış politikada oynadığı role vurgu yaptı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T13:06+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın hasımların çabalarına ve neo-sömürgeciliğin yeniden canlanmasına rağmen 2. Dünya Savaşı'nın hukuki sonuçlarına dayanan barışı savunabileceğini belirtti.Rusya'da 10 Şubat'ta kutlanan Diplomatlar Günü vesilesiyle bir video mesaj yayınlayan Lavrov, "Bugün Rusya bir kez daha kader tayin eden meydan okumalarla karşı karşıya iken, öncelikli görev ve kutsal vazife, 2. Dünya Savaşı'nın hukuki sonuçları temelinde barışı savunmaktır. Bu asil amaca, tarihi gerçeklerin kaba bir şekilde tahrif edilmesine, Nazizm ve militarizmin yeniden canlandırılmasına, güç yoluyla hakimiyet ve neo-sömürgecilik çıkarları doğrultusunda Rusya ve diğer rakiplerin bastırılması için uluslararası diyalog ve işbirliğinin kısıtlanmasına bahis oynayan hasımlarımızın ve aleni düşmanlarımızın tüm çabalarına rağmen ulaşılabileceğinden eminim" dedi."Özel askeri harekata yönelik dış politika desteği verilmesi bağlamında, ülkenin kalkınması ve vatandaşlarımızın refahının iyileştirilmesi için güvenli, en uygun koşulların yaratılması bağlamında ulusal çıkarları korumak için elimizden gelen ve gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz" diye devam eden Lavrov, "Tüm aklıselim sahibi ortaklarımızla ve her şeyden önce küresel çoğunluğu oluşturan bölge ülkeleri, Büyük Avrasya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle çok yönlü işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Lavrov, Rusya'nın çok sayıda dost ve aynı görüşteki insanlarla işbirliği yaparak çok kutupluluğun temellerinin güçlendirilmesine, Avrasya güvenliğinin mimarisinin oluşturulmasına ve Batılı azınlığın yıkıcı etkisine maruz kalmayan uluslararası işbirliği mekanizmalarının kurulmasına katkıda bulunacağını da vurguladı.2025'in Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıldönümü olması vesilesiyle özel bir anlam taşıdığını da söyleyen Lavrov, "Zorlu savaş yıllarında ellerinde silahlarla Anavatanı savunmak için mücadele eden Dışişleri Halk Komiserliği çalışanlarının ölümsüz başarısına eşsiz bir saygı duyuyoruz. Dış politika cephesinde Büyük Zafer'i daha da yakınlaştıran diplomatlarımızı, kıdemli yoldaşlarımızı anıyoruz" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/cinden-rusyayla-dayanisma-adimi-si-nazilere-karsi-zaferin-80-yildonumunde-moskovadaki-torene-1093530597.html
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haberler, amerika, avrasya, rusya, sergey lavrov, güney amerika, latin amerika, afrika, rus diplomatlar, diplomatlar, diplomatlar günü, diplomatlar günü

Lavrov: Rusya, neo-sömürgeciliğin canlanmasına rağmen 2. Dünya Savaşı'nın sonucuna dayanan barışı koruyabilir

13:06 10.02.2025 (güncellendi: 13:10 10.02.2025)
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Diplomatlar Günü'nde yayınladığı mesajda Rus diplomatların dış politikada oynadığı role vurgu yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın hasımların çabalarına ve neo-sömürgeciliğin yeniden canlanmasına rağmen 2. Dünya Savaşı'nın hukuki sonuçlarına dayanan barışı savunabileceğini belirtti.

Rusya'da 10 Şubat'ta kutlanan Diplomatlar Günü vesilesiyle bir video mesaj yayınlayan Lavrov, "Bugün Rusya bir kez daha kader tayin eden meydan okumalarla karşı karşıya iken, öncelikli görev ve kutsal vazife, 2. Dünya Savaşı'nın hukuki sonuçları temelinde barışı savunmaktır. Bu asil amaca, tarihi gerçeklerin kaba bir şekilde tahrif edilmesine, Nazizm ve militarizmin yeniden canlandırılmasına, güç yoluyla hakimiyet ve neo-sömürgecilik çıkarları doğrultusunda Rusya ve diğer rakiplerin bastırılması için uluslararası diyalog ve işbirliğinin kısıtlanmasına bahis oynayan hasımlarımızın ve aleni düşmanlarımızın tüm çabalarına rağmen ulaşılabileceğinden eminim" dedi.

"Özel askeri harekata yönelik dış politika desteği verilmesi bağlamında, ülkenin kalkınması ve vatandaşlarımızın refahının iyileştirilmesi için güvenli, en uygun koşulların yaratılması bağlamında ulusal çıkarları korumak için elimizden gelen ve gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz" diye devam eden Lavrov, "Tüm aklıselim sahibi ortaklarımızla ve her şeyden önce küresel çoğunluğu oluşturan bölge ülkeleri, Büyük Avrasya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle çok yönlü işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın çok sayıda dost ve aynı görüşteki insanlarla işbirliği yaparak çok kutupluluğun temellerinin güçlendirilmesine, Avrasya güvenliğinin mimarisinin oluşturulmasına ve Batılı azınlığın yıkıcı etkisine maruz kalmayan uluslararası işbirliği mekanizmalarının kurulmasına katkıda bulunacağını da vurguladı.

2025'in Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıldönümü olması vesilesiyle özel bir anlam taşıdığını da söyleyen Lavrov, "Zorlu savaş yıllarında ellerinde silahlarla Anavatanı savunmak için mücadele eden Dışişleri Halk Komiserliği çalışanlarının ölümsüz başarısına eşsiz bir saygı duyuyoruz. Dış politika cephesinde Büyük Zafer'i daha da yakınlaştıran diplomatlarımızı, kıdemli yoldaşlarımızı anıyoruz" diye ekledi.
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