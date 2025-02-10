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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 'doğru olanı kaliteli su' dedi ve açıkladı: Bir günde kaç bardak su içilmeli?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 'doğru olanı kaliteli su' dedi ve açıkladı: Bir günde kaç bardak su içilmeli?
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bir günde ne kadar su içilmesi gerektiğini yazdı. Günlük su içme kotası içine çay, meyve suyu ve sütün de dahil olduğunu vurgulayan... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T10:56+0300
2025-02-10T10:56+0300
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İnsan vücudunun yarısından fazlası sudan oluşuyor. Hal böyle olunca gün içinde su içmenin de sağlık açısından önemi ortaya çıkıyor. Peki günde kaç bardak su içmeli?Günde kaç bardak su içmeli?Prof. Dr Osman Müftüoğlu bugün Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında "İçtiğimiz her yudum suyun bir tür “yaşamsal besin” olduğunu unutmayalım. Bedenimizin yarıdan fazlasını su ve diğer su bazlı yapılar oluşturuyor. Diğer taraftan sadece nefes alıp vermekle ya da dış ortam ısısına uymakla bile farkına varmadan su/sıvı kaybediyoruz. Dolayısıyla bedenimize düzenli olarak su veya sıvı takviyesi yapmamız şart." dedi.'Süt de suya dahil'Müftüoğlu su içme ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu ve şunları söyledi:Günde 7-8 bardak suMüftüoğlu "Özeti şu: Sağlıklı bir yetişkinin günde 7-8 bardak kadar suyu ya da sıvıyı bedenine kazandırması lazım. Bunun bir bölümünü “kaliteli su” içerek karşılaması tabii ki daha doğru olanı. Kaliteli içme sularının içinde daha fazla mineral, özellikle kalsiyum ve magnezyum içeren, dolayısıyla alkali gücü yüksek olan sert sular olduğunun da altını çizelim. Eğer yaklaşık bir rakam istiyorsanız beden ağırlığınızı her kilosu için günde 30-35 cc su içmeyi hedefleyin." dedi.
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günde kaç bardak su içmek gerekir, günlük su tüketimi, ideal su tüketimi, su içme miktarı, su içme önerileri, sağlıklı su tüketimi, günde kaç litre su içilmeli, vücut su ihtiyacı, su tüketimi hesaplama, fazla su içmek zararlı mı, az su içmenin zararları, su içme alışkanlığı, su içme saatleri, su tüketimi yaşa göre, su tüketimi kilo başına, su içmek ve sağlık, günde ne kadar su içilmeli
günde kaç bardak su içmek gerekir, günlük su tüketimi, ideal su tüketimi, su içme miktarı, su içme önerileri, sağlıklı su tüketimi, günde kaç litre su içilmeli, vücut su ihtiyacı, su tüketimi hesaplama, fazla su içmek zararlı mı, az su içmenin zararları, su içme alışkanlığı, su içme saatleri, su tüketimi yaşa göre, su tüketimi kilo başına, su içmek ve sağlık, günde ne kadar su içilmeli

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 'doğru olanı kaliteli su' dedi ve açıkladı: Bir günde kaç bardak su içilmeli?

10:56 10.02.2025
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIsu içmek
su içmek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bir günde ne kadar su içilmesi gerektiğini yazdı. Günlük su içme kotası içine çay, meyve suyu ve sütün de dahil olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, günlük 7-8 bardak su içilmesi gerektiğini söyledi.
İnsan vücudunun yarısından fazlası sudan oluşuyor. Hal böyle olunca gün içinde su içmenin de sağlık açısından önemi ortaya çıkıyor. Peki günde kaç bardak su içmeli?

Günde kaç bardak su içmeli?

Prof. Dr Osman Müftüoğlu bugün Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında "İçtiğimiz her yudum suyun bir tür “yaşamsal besin” olduğunu unutmayalım. Bedenimizin yarıdan fazlasını su ve diğer su bazlı yapılar oluşturuyor. Diğer taraftan sadece nefes alıp vermekle ya da dış ortam ısısına uymakla bile farkına varmadan su/sıvı kaybediyoruz. Dolayısıyla bedenimize düzenli olarak su veya sıvı takviyesi yapmamız şart." dedi.

'Süt de suya dahil'

Müftüoğlu su içme ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu ve şunları söyledi:
Dikkat ederseniz “sıvı takviyesi” tavsiye ettim. “Günde 2 litre su içme” şeklindeki tavsiye hep “sadece su içmek” şeklinde anlaşılıyor ama gerçekte durum farklı. Bedenimize çayla, meyvelerle, sulu yemeklerle giren sıvılar da su ile aynı işi görüyor. Süt içiyorsanız onu da listeye dâhil edebilirsiniz.

Günde 7-8 bardak su

Müftüoğlu "Özeti şu: Sağlıklı bir yetişkinin günde 7-8 bardak kadar suyu ya da sıvıyı bedenine kazandırması lazım. Bunun bir bölümünü “kaliteli su” içerek karşılaması tabii ki daha doğru olanı. Kaliteli içme sularının içinde daha fazla mineral, özellikle kalsiyum ve magnezyum içeren, dolayısıyla alkali gücü yüksek olan sert sular olduğunun da altını çizelim. Eğer yaklaşık bir rakam istiyorsanız beden ağırlığınızı her kilosu için günde 30-35 cc su içmeyi hedefleyin." dedi.
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