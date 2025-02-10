https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/nebenzya-kiev-uluslararasi-teror-orgutleri-ile-baglantilarini-ortaya-koymaktan-cekinmiyor-1093546911.html
Rusya: Kiev, uluslararası terör örgütleri ile bağlantılarını ortaya koymaktan çekinmiyor
Rusya: Kiev, uluslararası terör örgütleri ile bağlantılarını ortaya koymaktan çekinmiyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev yönetiminin terör saldırıları düzenlemek ve uluslararası terör örgütleriyle bağlantılarını ortaya koymaktan... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T20:56+0300
2025-02-10T20:56+0300
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada Kiev’in uluslararası terör örgütleri ile bağlantılarına değindi.“Ukraynalı yetkililer terör saldırıları düzenlemek ve uluslararası terör ağlarıyla bağlantılarını ortaya koymaktan çekinmiyor” diyen Nebenzya, ayrıca Kiev’in teröristlere insansız hava araçları (İHA) ve silahlar sağladığını, Ukrayna yetkililerinin Mali’de hükümet güçlerine saldıran El Kaide bağlantılı militanlara yardım ettiklerini ‘doğrudan kabul ettiğini’ ifade etti.Rus diplomat, “Ukrayna bir zamanlar yabancı terörist militanların geçiş üssü olarak kullanılıyordu, ancak şimdi Batı’dan Kiev rejimine gönderilen silahların dünyanın dört bir yanına yayıldığı bir lojistik merkez haline geldi” ifadelerini kullandı.‘Rusya’nın USAID ile ilgili tüm açıklamaları doğru çıktı’Nebenzya, Moskova’nın çoktandır ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) dünyada çapında radikalleri desteklediğini açıkladığını, ancak bunun Rus propagandası olarak değerlendirildiğini söyledi.Nebenzya, “USAID ajansının faaliyetlerine ilişkin son ifşaatlara hiç şaşırmadık. Biz çoktadır onun dünyanın dört bir yanındaki radikalleri finanse ettiğini söylüyorduk. Daha önce tüm bu açıklamalar Rus propagandası olarak nitelendirilmişti, ancak sonunda her şeyin doğru olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), kiev, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), kiev, ukrayna
Rusya: Kiev, uluslararası terör örgütleri ile bağlantılarını ortaya koymaktan çekinmiyor
20:56 10.02.2025 (güncellendi: 20:57 10.02.2025)
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev yönetiminin terör saldırıları düzenlemek ve uluslararası terör örgütleriyle bağlantılarını ortaya koymaktan çekinmediğini belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada Kiev’in uluslararası terör örgütleri ile bağlantılarına değindi.
“Ukraynalı yetkililer terör saldırıları düzenlemek ve uluslararası terör ağlarıyla bağlantılarını ortaya koymaktan çekinmiyor” diyen Nebenzya, ayrıca Kiev’in teröristlere insansız hava araçları (İHA) ve silahlar sağladığını, Ukrayna yetkililerinin Mali’de hükümet güçlerine saldıran El Kaide bağlantılı militanlara yardım ettiklerini ‘doğrudan kabul ettiğini’ ifade etti.
Rus diplomat, “Ukrayna bir zamanlar yabancı terörist militanların geçiş üssü olarak kullanılıyordu, ancak şimdi Batı’dan Kiev rejimine gönderilen silahların dünyanın dört bir yanına yayıldığı bir lojistik merkez haline geldi” ifadelerini kullandı.
‘Rusya’nın USAID ile ilgili tüm açıklamaları doğru çıktı’
Nebenzya, Moskova’nın çoktandır ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) dünyada çapında radikalleri desteklediğini açıkladığını, ancak bunun Rus propagandası olarak değerlendirildiğini söyledi.
Nebenzya, “USAID ajansının faaliyetlerine ilişkin son ifşaatlara hiç şaşırmadık. Biz çoktadır onun dünyanın dört bir yanındaki radikalleri finanse ettiğini söylüyorduk. Daha önce tüm bu açıklamalar Rus propagandası olarak nitelendirilmişti, ancak sonunda her şeyin doğru olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.