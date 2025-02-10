Çin'den Rusya'yla dayanışma adımı: Şi, Nazilere karşı zaferin 80. yıldönümünde Moskova'daki törene katılacak

Rusya'nın Pekin Büyükelçisi İgor Morgulov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 9 Mayıs 2025'te Moskova'da düzenlenecek olan Büyük Zafer'in 80. yıldönümü etkinliklerine katılım için Kremlin'den aldığı daveti kabul ettiğini açıkladı.



Sputnik'e demeç veren Morgulov, liderlerin iki ülkedeki zaferlerin önemli yıldönümlerine karşılıklı olarak katılımlarının güzel bir gelenek haline geldiğini söyledi.



Morgulov, "Ortak zaferimizin 80. yıldönümü bir istisna olmayacak. Çin Devlet Başkanı, Vladimir Putin'in Moskova'daki Zafer Töreni'ne davetini kabul etti ve buna karşılık Rusya Devlet Başkanı'nı Eylül'de Pekin'de düzenlenecek törene davet etti" dedi.



Rus diplomat, Rusya ve Çin'in 2. Dünya Savaşı'ndaki (Büyük Anavatan Savaşı) olaylara ilişkin ortak bakışının, sonuçlarının kararlılıkla korunmasındaki, tarihi çarpıtma, muzafferlerin rolünü küçümseme ve hatta onları karalama, Nazi suçlularını ve yardakçılarını yüceltme girişimlerine karşı koyulmasındaki birlikteliğinin hayatını kaybeden askerlerin anısını yaşatma konusundaki koordineli eylemlerin temelini oluşturduğunu vurguladı.



Rusya için 2025 yılının en önemli olaylarından biri Büyük Zafer'in 80. yıldönümünün kutlanması olacak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yıldönümünü kutlama etkinliklerinin Moskova için bir öncelik olduğunu belirtmişti.



80. yıldönümü vesilesiyle yaklaşık 170 etkinlik düzenlemesi planlanıyor.



Ayrıca Devlet Başkanı Putin, Büyük Zafer'in 80. yıldönümü münasebetiyle 2025'i Anavatan Savunucuları Yılı ilan etmişti.



Çin lideri Şi, 2015 yılında 70. yıldönümü etkinlikleri için Moskova'ya gitmiş ve Kızıl Meydan'daki törene Putin'le birlikte katılmıştı.