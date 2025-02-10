https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/kiev-rejimi-terorden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-gece-15-ukrayna-ihasi-engellendi-1093518083.html
Kiev rejimi terörden vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 15 Ukrayna İHA’sı engellendi
Kiev rejimi terörden vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 15 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, görev başındaki hava savunma güçlerinin gece saatlerinde 7’si Krasnodar’da toplam 15 Ukrayna uçak tipi insansız hava aracını (İHA)... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T07:50+0300
2025-02-10T07:50+0300
2025-02-10T07:49+0300
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hava savunma sistemi
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Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor. Rusya hava savunma güçleri tüm girişimleri başarıyla bastırıyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece 15 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 7’si Krasnodar Bölgesi’nde vurulurken Bryansk Bölgesi’nde 3, Rostov Bölgesi’nde 2, Belgorod Bölgesi’nde 1, Kursk Bölgesinde 1 ve Kırım’da 1 İHA düşürüldü.Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna İHA’sının Krasnodar şehrinde bir siteye hasar verdiğini, olaydan kimsenin etkilenmediğini bildirdi. Ayrıca Afipskiy kasabasında bir müstakil evin hasar gördüğü, bu olaydan da kimsenin etkilenmediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-bmgknin-yetki-vermedigi-baris-gucu-ordumuz-icin-mesru-hedef-1093517477.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), krasnodar, bryansk, rostov, belgorod, kursk, kırım
Kiev rejimi terörden vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 15 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, görev başındaki hava savunma güçlerinin gece saatlerinde 7’si Krasnodar’da toplam 15 Ukrayna uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor. Rusya hava savunma güçleri tüm girişimleri başarıyla bastırıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece 15 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 7’si Krasnodar Bölgesi’nde vurulurken Bryansk Bölgesi’nde 3, Rostov Bölgesi’nde 2, Belgorod Bölgesi’nde 1, Kursk Bölgesinde 1 ve Kırım’da 1 İHA düşürüldü.
Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna İHA’sının Krasnodar şehrinde bir siteye hasar verdiğini, olaydan kimsenin etkilenmediğini bildirdi. Ayrıca Afipskiy kasabasında bir müstakil evin hasar gördüğü, bu olaydan da kimsenin etkilenmediği belirtildi.