Kiev rejimi terörden vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 15 Ukrayna İHA’sı engellendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar İlkay Yıldız: “Sahaflardaki kutular içinde satılan fotoğraflar, her birimizde hüzün uyandırıyor"
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Satış stratejisti Ümit Ünker: Dünyanın en iyi satışçıları bebeklerdir çünkü ağlayarak her istediklerini elde ederler
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yeni haftada Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili…
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
AFAD'dan 'tsunami ülkemize kadar ulaşabilir' uyarısı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
1475 yıl hapisle yargılanan müteahhite tahliye
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/kiev-rejimi-terorden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-gece-15-ukrayna-ihasi-engellendi-1093518083.html
Kiev rejimi terörden vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 15 Ukrayna İHA’sı engellendi
Kiev rejimi terörden vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 15 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, görev başındaki hava savunma güçlerinin gece saatlerinde 7’si Krasnodar’da toplam 15 Ukrayna uçak tipi insansız hava aracını (İHA)... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T07:50+0300
2025-02-10T07:49+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
iha
insansız hava aracı (iha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081307285_0:87:2059:1245_1920x0_80_0_0_b05e869e850bf4ac0468b6a5dbea9f54.jpg
Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor. Rusya hava savunma güçleri tüm girişimleri başarıyla bastırıyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece 15 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 7’si Krasnodar Bölgesi’nde vurulurken Bryansk Bölgesi’nde 3, Rostov Bölgesi’nde 2, Belgorod Bölgesi’nde 1, Kursk Bölgesinde 1 ve Kırım’da 1 İHA düşürüldü.Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna İHA’sının Krasnodar şehrinde bir siteye hasar verdiğini, olaydan kimsenin etkilenmediğini bildirdi. Ayrıca Afipskiy kasabasında bir müstakil evin hasar gördüğü, bu olaydan da kimsenin etkilenmediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-bmgknin-yetki-vermedigi-baris-gucu-ordumuz-icin-mesru-hedef-1093517477.html
rusya
ukrayna
krasnodar
bryansk
rostov
belgorod
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081307285_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_aaf23988c516c6cafe8d809b33231ce8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), krasnodar, bryansk, rostov, belgorod, kursk, kırım
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), krasnodar, bryansk, rostov, belgorod, kursk, kırım

Kiev rejimi terörden vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 15 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:50 10.02.2025
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Sputnik / Алексей Куденко
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, görev başındaki hava savunma güçlerinin gece saatlerinde 7’si Krasnodar’da toplam 15 Ukrayna uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor. Rusya hava savunma güçleri tüm girişimleri başarıyla bastırıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece 15 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 7’si Krasnodar Bölgesi’nde vurulurken Bryansk Bölgesi’nde 3, Rostov Bölgesi’nde 2, Belgorod Bölgesi’nde 1, Kursk Bölgesinde 1 ve Kırım’da 1 İHA düşürüldü.
Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna İHA’sının Krasnodar şehrinde bir siteye hasar verdiğini, olaydan kimsenin etkilenmediğini bildirdi. Ayrıca Afipskiy kasabasında bir müstakil evin hasar gördüğü, bu olaydan da kimsenin etkilenmediği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
Ukrayna krizi
Rusya: BMGK’nın yetki vermediği ‘barış gücü’ ordumuz için meşru hedef
07:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала