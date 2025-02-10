https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/japonyada-kaplica-otellerinde-cig-alarmi-100u-askin-kisi-mahsur-kaldi-1093535651.html
Japonya'da kaplıca otellerinde çığ alarmı: 100'ü aşkın kişi mahsur kaldı
Japonya'da kaplıca otellerinde çığ alarmı: 100'ü aşkın kişi mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Fukuşima kentinde meydana gelen çığ felaketleri nedeniyle bölgede bulunan kaplıca otellerinde konaklayan 100'ü aşkın kişi mahsur kaldı. Kar... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T13:41+0300
2025-02-10T13:41+0300
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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima kentinde meydana gelen iki çığ, kaplıca otellerinde konaklayan 100’den fazla kişiyi mahsur bıraktı. Yoğun kar yağışının etkisi altındaki Tsuçiyu Kaplıcası bölgesinde, yerel saatle 04.00 ve 11.00’de art arda yaşanan çığlar, bölgedeki yolları kapattı. Kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı beldede, iki otelde kalan misafirleri kurtarma çalışmalarına başlandı.Yetkililer, kaplıca tesislerine ulaşımı sağlamak için kar küreme çalışmalarını hızlandırdı. Ancak bölgede zorlu hava koşulları çalışmaların ilerlemesini güçleştirdiği bildirildi.Öte yandan, çığ felaketi yalnızca otellerde mahsur kalanları değil, bölgedeki ulaşımı da etkiledi. Kar küreme aracının raydan çıkması nedeniyle Yamagata tren hattındaki seferler geçici olarak durduruldu. Kamu yayıncısı NHK’nin aktardığına göre, Fukuşima ve çevresindeki bölgelerde geçen haftadan bu yana aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam etmekte.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/japonyada-kar-yagisi-kaosa-neden-oldu-ada-ulkesi-130-cm-kar-altinda-kaldi-1093476697.html
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asya & pasifik, asya, japonya, fukuşima, kar yağışı, yoğun kar yağışı, çığ, mahsur kalma
Japonya'da kaplıca otellerinde çığ alarmı: 100'ü aşkın kişi mahsur kaldı
13:41 10.02.2025 (güncellendi: 13:44 10.02.2025)
Japonya'nın Fukuşima kentinde meydana gelen çığ felaketleri nedeniyle bölgede bulunan kaplıca otellerinde konaklayan 100'ü aşkın kişi mahsur kaldı. Kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu bölgede bulunan iki otelde kalan misafirleri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima kentinde meydana gelen iki çığ, kaplıca otellerinde konaklayan 100’den fazla kişiyi mahsur bıraktı.
Yoğun kar yağışının etkisi altındaki Tsuçiyu Kaplıcası bölgesinde, yerel saatle 04.00 ve 11.00’de art arda yaşanan çığlar, bölgedeki yolları kapattı. Kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı beldede, iki otelde kalan misafirleri kurtarma çalışmalarına başlandı.
Yetkililer, kaplıca tesislerine ulaşımı sağlamak için kar küreme çalışmalarını hızlandırdı. Ancak bölgede zorlu hava koşulları çalışmaların ilerlemesini güçleştirdiği bildirildi.
Öte yandan, çığ felaketi yalnızca otellerde mahsur kalanları değil, bölgedeki ulaşımı da etkiledi. Kar küreme aracının raydan çıkması nedeniyle Yamagata tren hattındaki seferler geçici olarak durduruldu.
Kamu yayıncısı NHK’nin aktardığına göre, Fukuşima ve çevresindeki bölgelerde geçen haftadan bu yana aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam etmekte.