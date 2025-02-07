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Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı: 9 sanığa müebbet hapis cezası verildi
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Japonya'da kar yağışı kaosa neden oldu: Ada ülkesi 130 cm kar altında kaldı
Japonya'da kar yağışı kaosa neden oldu: Ada ülkesi 130 cm kar altında kaldı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında, 5 Şubat 2025 tarihinde rekor seviyede kar yağışı etkili oldu. Hokkaido il hükümetinden yapılan açıklamaya göre... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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Hokkaido'da etkili olan rekor seviyedeki kar yağışı, trafik aksaklıklarına ve okulların tatil edilmesine neden oldu.Japonya'nın Hokkaido adasında, 5 Şubat 2025 tarihinde rekor seviyede kar yağışı etkili oldu. Kar, trafik aksaklıklarına, havaalanı kapanmalarına ve teslimat gecikmelerine yol açarken, 370 okulda dersler iptal edildi. Yetkililer, kar sıkışmasına karşı halkı araçlarında kürek ve sıcak giysiler bulundurmaları konusunda uyardı.Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından açıklanan iki güçlü alçak basınç sistemiyle bağlantılı olan yağışların Obihiro ve Kushiro gibi bölgelerinde 130 santimetreye kadar etkili olduğu açıklandı. Televizyon kanallarında sakinlerin kar kürediği ve araçları iterek kurtarmaya çalıştığı anlar görüntülenirken herhangi bir can kaybı veya büyük hasar olmadığı ifade edildi.
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japonya, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar küreme, kar tatili, tokyo, hava, hava sıcaklığı, yol, yol çalışması, yol haritası, kürek

Japonya'da kar yağışı kaosa neden oldu: Ada ülkesi 130 cm kar altında kaldı

20:17 07.02.2025 (güncellendi: 20:18 07.02.2025)
© AP PhotoJaponya kar yağışı
Japonya kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AP Photo
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Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında, 5 Şubat 2025 tarihinde rekor seviyede kar yağışı etkili oldu. Hokkaido il hükümetinden yapılan açıklamaya göre, özellikle adanın doğusunda yer alan Obihiro ve Kushiro gibi bölgelerde 130 santimetre kadar kar yağışı kaydedildi. Kar nedeniyle araçları yolda kalan sürücüler yardım çağrısında bulundu.
Hokkaido'da etkili olan rekor seviyedeki kar yağışı, trafik aksaklıklarına ve okulların tatil edilmesine neden oldu.
Japonya'nın Hokkaido adasında, 5 Şubat 2025 tarihinde rekor seviyede kar yağışı etkili oldu. Kar, trafik aksaklıklarına, havaalanı kapanmalarına ve teslimat gecikmelerine yol açarken, 370 okulda dersler iptal edildi. Yetkililer, kar sıkışmasına karşı halkı araçlarında kürek ve sıcak giysiler bulundurmaları konusunda uyardı.
Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından açıklanan iki güçlü alçak basınç sistemiyle bağlantılı olan yağışların Obihiro ve Kushiro gibi bölgelerinde 130 santimetreye kadar etkili olduğu açıklandı. Televizyon kanallarında sakinlerin kar kürediği ve araçları iterek kurtarmaya çalıştığı anlar görüntülenirken herhangi bir can kaybı veya büyük hasar olmadığı ifade edildi.
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