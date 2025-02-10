https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/izmir-ve-aydinda-hissedilen-depremler-pes-pese-geldi-afad-ege-denizindeki-depremleri-duyurdu--1093522495.html
İzmir ve Aydın’da hissedilen depremler peş peşe geldi: AFAD, Ege Denizi'ndeki depremleri duyurdu
İzmir ve Aydın’da hissedilen depremler peş peşe geldi: AFAD, Ege Denizi'ndeki depremleri duyurdu
Sputnik Türkiye
Ege Denizi’nde 26 Ocak’tan bu yana süren sismik hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Santorini Adası açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T09:44+0300
2025-02-10T09:44+0300
2025-02-10T09:45+0300
son depremler
ege denizi
deprem
son dakika
deprem son dakika
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ederken bölge son dakika depremlerle sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi başta olmak üzere son depremlerle listesini güncelliyor. AFAD, Ege Denizi’nde saat 22.05’te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem bu kez, İzmir, Aydın ve çevre illerden de hissedildi.Bölgede depremler devam ederken 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından kısa süre 4'ün üzerinde 5 deprem daha gerçekleşti.10 Şubat Ege Denizi son depremler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html
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İzmir ve Aydın’da hissedilen depremler peş peşe geldi: AFAD, Ege Denizi'ndeki depremleri duyurdu
09:44 10.02.2025 (güncellendi: 09:45 10.02.2025)
Ege Denizi’nde 26 Ocak’tan bu yana süren sismik hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Santorini Adası açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve Aydın'da hafif şekilde hissedildi. Depremin ardından bölgede 4'ün üzerinde 5 deprem daha meydana geldi. İşte AFAD Ege Denizi son depremler listesi...
Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ederken bölge son dakika depremlerle sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi başta olmak üzere son depremlerle listesini güncelliyor. AFAD, Ege Denizi’nde saat 22.05’te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem bu kez, İzmir, Aydın ve çevre illerden de hissedildi.
Bölgede depremler devam ederken 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından kısa süre 4'ün üzerinde 5 deprem daha gerçekleşti.
4.5 büyüklüğünde bir deprem, 4.3 büyüklüğünde 2 deprem, 4.2 büyüklüğünde bir deprem, 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha
kaydedildi.
10 Şubat Ege Denizi son depremler
3.7 büyüklüğünde – 02:47 – Ege Denizi 3.6 büyüklüğünde – 05:07 – Ege Denizi 3.5 büyüklüğünde – 07:51 – Ege Denizi 3.5 büyüklüğünde – 04:24 – Ege Denizi 3.4 büyüklüğünde – 04:50 – Ege Denizi 3.3 büyüklüğünde – 06:32 – Ege Denizi 3.3 büyüklüğünde – 05:23 – Ege Denizi 3.3 büyüklüğünde – 01:50 – Ege Denizi 3.2 büyüklüğünde – 05:26 – Ege Denizi 3.1 büyüklüğünde – 00:02 – Ege Denizi 3.0 büyüklüğünde – 06:29 – Ege Denizi 3.0 büyüklüğünde – 04:41 – Ege Denizi 3.0 büyüklüğünde – 03:58 – Ege Denizi 3.0 büyüklüğünde – 01:31 – Ege Denizi 2.9 büyüklüğünde – 07:06 – Ege Denizi 2.9 büyüklüğünde – 06:21 – Ege Denizi 2.9 büyüklüğünde – 05:52 – Ege Denizi 2.9 büyüklüğünde – 00:08 – Ege Denizi 2.8 büyüklüğünde – 03:03 – Ege Denizi 2.7 büyüklüğünde – 08:33 – Ege Denizi 2.7 büyüklüğünde – 07:37 – Ege Denizi 2.7 büyüklüğünde – 07:54 – Ege Denizi 2.6 büyüklüğünde – 06:46 – Ege Denizi 2.6 büyüklüğünde – 03:53 – Ege Denizi 2.5 büyüklüğünde – 08:29 – Ege Denizi 2.5 büyüklüğünde – 06:14 – Ege Denizi 2.4 büyüklüğünde – 06:44 – Ege Denizi 2.2 büyüklüğünde – 01:25 – Ege Denizi