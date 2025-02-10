https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/izmir-ve-aydinda-hissedilen-depremler-pes-pese-geldi-afad-ege-denizindeki-depremleri-duyurdu--1093522495.html

İzmir ve Aydın’da hissedilen depremler peş peşe geldi: AFAD, Ege Denizi'ndeki depremleri duyurdu

İzmir ve Aydın’da hissedilen depremler peş peşe geldi: AFAD, Ege Denizi'ndeki depremleri duyurdu

Sputnik Türkiye

Ege Denizi’nde 26 Ocak’tan bu yana süren sismik hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Santorini Adası açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T09:44+0300

2025-02-10T09:44+0300

2025-02-10T09:45+0300

son depremler

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deprem

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deprem son dakika

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ederken bölge son dakika depremlerle sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi başta olmak üzere son depremlerle listesini güncelliyor. AFAD, Ege Denizi’nde saat 22.05’te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem bu kez, İzmir, Aydın ve çevre illerden de hissedildi.Bölgede depremler devam ederken 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından kısa süre 4'ün üzerinde 5 deprem daha gerçekleşti.10 Şubat Ege Denizi son depremler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html

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