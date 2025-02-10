https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/istanbulda-musluklarda-kahverengi-su-akti-iskiden-aciklama-1093532435.html

İstanbul'da musluklardan kahverengi su aktı: İSKİ'den açıklama

İstanbul'da musluklardan kahverengi su aktı: İSKİ'den açıklama

Sputnik Türkiye

İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşların tepkisine yol açtı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T12:52+0300

2025-02-10T12:52+0300

2025-02-10T12:54+0300

türkiye

iski

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

istanbul

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İstanbul'da musluklarda kahverengi su aktı.İstanbul'da çeşmelerden kahverengi su aktıKentte Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören gibi ilçelerde ikamet eden bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden musluklarından kirli su aktığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.Sosyal medyada kirli su görüntüleriBazı vatandaşlar da mutfak ve banyolarında yer alan musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.Konuya ilişkin İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/bakirkoyde-su-borusu-patladi-cadde-trafige-kapatildi-1093513880.html

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iski, türkiye, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul