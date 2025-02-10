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İstanbul'da musluklardan kahverengi su aktı: İSKİ'den açıklama
İstanbul'da musluklardan kahverengi su aktı: İSKİ'den açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşların tepkisine yol açtı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da musluklarda kahverengi su aktı.İstanbul'da çeşmelerden kahverengi su aktıKentte Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören gibi ilçelerde ikamet eden bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden musluklarından kirli su aktığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.Sosyal medyada kirli su görüntüleriBazı vatandaşlar da mutfak ve banyolarında yer alan musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.Konuya ilişkin İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/bakirkoyde-su-borusu-patladi-cadde-trafige-kapatildi-1093513880.html
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iski, türkiye, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul
iski, türkiye, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul

İstanbul'da musluklardan kahverengi su aktı: İSKİ'den açıklama

12:52 10.02.2025 (güncellendi: 12:54 10.02.2025)
© AAİstanbul'da musluklarda kahverengi su aktı: İSKİ'den açıklama
İstanbul'da musluklarda kahverengi su aktı: İSKİ'den açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşların tepkisine yol açtı.
İstanbul'da musluklarda kahverengi su aktı.

İstanbul'da çeşmelerden kahverengi su aktı

Kentte Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören gibi ilçelerde ikamet eden bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden musluklarından kirli su aktığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

Sosyal medyada kirli su görüntüleri

Bazı vatandaşlar da mutfak ve banyolarında yer alan musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.
Konuya ilişkin İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çamlıca-Salacak hattımızın boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapılmıştır. Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak, bu hatlardan beslenen abonelerimizden su rengine yönelik şikayetler gelmektedir. Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir."
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