https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/bakirkoyde-su-borusu-patladi-cadde-trafige-kapatildi-1093513880.html

Bakırköy'de su borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı

Bakırköy'de su borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Bakırköy'de pazar günü sabah saatlerinde İSKİ'ye ait su borusu patlaması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T00:19+0300

2025-02-10T00:19+0300

2025-02-10T00:19+0300

türkiye

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

bakırköy

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Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi Yeni Havaalanı Caddesi'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Su birikintisi oluşan caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, gelen araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.Ana hattaki suyu kapatan İSKİ ekipleri arızayı gidermek için çalışma gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/ege-denizinde-46-buyuklugunde-deprem-1093511658.html

türkiye

bakırköy

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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), bakırköy