https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/bakirkoyde-su-borusu-patladi-cadde-trafige-kapatildi-1093513880.html
Bakırköy'de su borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı
Bakırköy'de su borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Bakırköy'de pazar günü sabah saatlerinde İSKİ'ye ait su borusu patlaması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T00:19+0300
2025-02-10T00:19+0300
2025-02-10T00:19+0300
türkiye
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
bakırköy
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Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi Yeni Havaalanı Caddesi'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Su birikintisi oluşan caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, gelen araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.Ana hattaki suyu kapatan İSKİ ekipleri arızayı gidermek için çalışma gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/ege-denizinde-46-buyuklugunde-deprem-1093511658.html
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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), bakırköy
iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), bakırköy
Bakırköy'de su borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı
İstanbul Bakırköy'de pazar günü sabah saatlerinde İSKİ'ye ait su borusu patlaması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi Yeni Havaalanı Caddesi'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Su birikintisi oluşan caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, gelen araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Ana hattaki suyu kapatan İSKİ ekipleri arızayı gidermek için çalışma gerçekleştirdi.