https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/issizlik-rakamlari-aciklandi-genc-nufusta-issizlik-yuzde-163-oldu-1093526876.html

İşsizlik rakamları açıklandı: Genç nüfusta işsizlik yüzde 16.3 oldu

İşsizlik rakamları açıklandı: Genç nüfusta işsizlik yüzde 16.3 oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'de işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik oranı aralıkta bir önceki aya göre azalarak yüzde 8.5 oldu. 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T10:52+0300

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2025-02-10T10:52+0300

ekonomi

aralık

işsizlik

genç işsizlik

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Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı açıklandı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.İstihdam oranı yüzde 49.5 İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.İşgücü 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,9 saatİstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 42,9 saat olarak gerçekleşti.

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