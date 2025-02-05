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SON DAKİKA | Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bir-kaza-daha-antalyada-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var--1093369827.html
Bir kaza daha, Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bir kaza daha, Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Adıyaman’a gitmekte olan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 8’i çocuk olmak üzere toplam 33 kişi yaralandı. Olay yerine... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T09:19+0300
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Kaza, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi’nde meydana geldi. 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.📌 Otobüs, Antalya’dan Adıyaman’a gitmek üzere yola çıkmıştı.📌 Sürücü N.D., direksiyon kontrolünü kaybedince araç yoldan çıktı.📌 Kaza sonucunda otobüste bulunan 33 kişi yaralandı.33 yolcu yaralandı, olay yerine ekipler sevk edildiKazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.📌 Yaralanan 8’i çocuk, toplam 33 kişi ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya’daki hastanelere kaldırıldı.📌 Şoför N.D. ve 2 otobüs görevlisi de yaralılar arasında yer aldı.📌 Otobüsün devrilmesi sonucu bazı yolcular araç içinde sıkışırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun genellikle hafif ve orta derecede olduğu, ancak bazı yolcuların detaylı tedaviye alındığını bildirdi.Kazanın nedeni araştırılıyor📌 Kazanın neden meydana geldiğine dair detaylı bir soruşturma başlatıldı.📌 Sürücünün dikkatsizliği, yol durumu ve hava koşulları inceleniyor.📌 Otobüsün hız durumu ve teknik kontrolleri raporlanacak.Yetkililer, kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiğini belirlemek için güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerinin değerlendirileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/istanbuldan-yola-cikmisti-feci-kazada-yolcu-otobusu-kamyona-carpti-1-olu-16-yarali-1093366508.html
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antalya, gazipaşa, alanya, yolcu otobüsü, yaralı, kaza, kaza sebebi
antalya, gazipaşa, alanya, yolcu otobüsü, yaralı, kaza, kaza sebebi

Bir kaza daha, Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

09:19 05.02.2025
© AABir kaza daha, Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bir kaza daha, Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Adıyaman’a gitmekte olan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 8’i çocuk olmak üzere toplam 33 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar Gazipaşa ve Alanya’daki hastanelerde tedavi altına alındı. İşte detaylar…
Kaza, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi’nde meydana geldi. 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
📌 Otobüs, Antalya’dan Adıyaman’a gitmek üzere yola çıkmıştı.
📌 Sürücü N.D., direksiyon kontrolünü kaybedince araç yoldan çıktı.
📌 Kaza sonucunda otobüste bulunan 33 kişi yaralandı.

33 yolcu yaralandı, olay yerine ekipler sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
📌 Yaralanan 8’i çocuk, toplam 33 kişi ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya’daki hastanelere kaldırıldı.
📌 Şoför N.D. ve 2 otobüs görevlisi de yaralılar arasında yer aldı.
📌 Otobüsün devrilmesi sonucu bazı yolcular araç içinde sıkışırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun genellikle hafif ve orta derecede olduğu, ancak bazı yolcuların detaylı tedaviye alındığını bildirdi.

Kazanın nedeni araştırılıyor

📌 Kazanın neden meydana geldiğine dair detaylı bir soruşturma başlatıldı.
📌 Sürücünün dikkatsizliği, yol durumu ve hava koşulları inceleniyor.
📌 Otobüsün hız durumu ve teknik kontrolleri raporlanacak.
Yetkililer, kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiğini belirlemek için güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerinin değerlendirileceğini açıkladı.
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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İstanbul'dan yola çıkmıştı, feci kazada yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı
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