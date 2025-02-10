https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfurdan-iddialara-yanit-agabeyi-bobregini-geri-istedi-mi-1093535355.html

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan iddialara yanıt: Ağabeyi böbreğini geri istedi mi?

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan iddialara yanıt: Ağabeyi böbreğini geri istedi mi?

Sputnik Türkiye

Sanatçı Ferdi Tayfur'un mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV'e bağışladığı duyuruldu. Ancak Tayfur’un kızı Tuğçe... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T13:43+0300

2025-02-10T13:43+0300

2025-02-10T13:43+0300

yaşam

ferdi tayfur

tuğçe tayfur

vasiyet

vasiyetname

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Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının vasiyeti ise yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı tarafından açıklandı.Gözalıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."Ferdi Tayfur’un mirasının bir kısmı hayır kurumlarına bağışlanırken, geri kalanı 11 kişi arasında paylaştırıldı. Ancak usta sanatçı, kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt’u mirasından mahrum bıraktı.Bu gelişmenin ardından, Timur Turanbayburt’un babasına böbreğini verdikten sonra mirastan dışlandığına dair iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada dolaşan bu iddialara ise Tuğçe Tayfur canlı yayında cevap verdi.Tuğçe Tayfur’dan sert açıklamalarTuğçe Tayfur, TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programına canlı yayında bağlanarak şu ifadeleri kullandı:"Ağabeyim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. Abim 'ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. Ağabeyimin babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil. Ağabeyim video mesajla açıklama yapacak. Ağabeyim seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı."'Daha babamın 40’ı çıkmadan bunları konuşuyoruz'Vasiyetle ilgili tartışmaların büyümesine üzüldüğünü belirten Tuğçe Tayfur, sözlerine şu şekilde devam etti:"Daha babamın 40'ı bile çıkmadan böyle şeyler yaşamaktan utanıyorum. Ben kardeşim Taha'nın haklarını da koruyorum. Çünkü mirastan Taha'ya sadece bir villa kalmış. Çok üzgünüm ki soğuk algınlığı diye yatırılan hastaneden babamın cenazesini aldık. Ama bunları konuşmayalım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/miras-krizi-tirmaniyor-ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfurdan-yeni-aciklama-1093481587.html

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ferdi tayfur, tuğçe tayfur, vasiyet, vasiyetname