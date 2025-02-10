Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan iddialara yanıt: Ağabeyi böbreğini geri istedi mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar İlkay Yıldız: “Sahaflardaki kutular içinde satılan fotoğraflar, her birimizde hüzün uyandırıyor"
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Satış stratejisti Ümit Ünker: Dünyanın en iyi satışçıları bebeklerdir çünkü ağlayarak her istediklerini elde ederler
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yeni haftada Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili…
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ya yönelik operasyon
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
1475 yıl hapisle yargılanan müteahhite tahliye
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 'Erken seçim beklemiyorum'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfurdan-iddialara-yanit-agabeyi-bobregini-geri-istedi-mi-1093535355.html
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan iddialara yanıt: Ağabeyi böbreğini geri istedi mi?
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan iddialara yanıt: Ağabeyi böbreğini geri istedi mi?
Sputnik Türkiye
Sanatçı Ferdi Tayfur'un mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV'e bağışladığı duyuruldu. Ancak Tayfur’un kızı Tuğçe... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T13:43+0300
2025-02-10T13:43+0300
yaşam
ferdi tayfur
tuğçe tayfur
vasiyet
vasiyetname
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091571517_15:0:575:315_1920x0_80_0_0_46fb1eaa80bb3844577acce5eaa6a2e4.jpg
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının vasiyeti ise yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı tarafından açıklandı.Gözalıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."Ferdi Tayfur’un mirasının bir kısmı hayır kurumlarına bağışlanırken, geri kalanı 11 kişi arasında paylaştırıldı. Ancak usta sanatçı, kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt’u mirasından mahrum bıraktı.Bu gelişmenin ardından, Timur Turanbayburt’un babasına böbreğini verdikten sonra mirastan dışlandığına dair iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada dolaşan bu iddialara ise Tuğçe Tayfur canlı yayında cevap verdi.Tuğçe Tayfur’dan sert açıklamalarTuğçe Tayfur, TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programına canlı yayında bağlanarak şu ifadeleri kullandı:"Ağabeyim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. Abim 'ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. Ağabeyimin babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil. Ağabeyim video mesajla açıklama yapacak. Ağabeyim seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı."'Daha babamın 40’ı çıkmadan bunları konuşuyoruz'Vasiyetle ilgili tartışmaların büyümesine üzüldüğünü belirten Tuğçe Tayfur, sözlerine şu şekilde devam etti:"Daha babamın 40'ı bile çıkmadan böyle şeyler yaşamaktan utanıyorum. Ben kardeşim Taha'nın haklarını da koruyorum. Çünkü mirastan Taha'ya sadece bir villa kalmış. Çok üzgünüm ki soğuk algınlığı diye yatırılan hastaneden babamın cenazesini aldık. Ama bunları konuşmayalım."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/miras-krizi-tirmaniyor-ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfurdan-yeni-aciklama-1093481587.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091571517_85:0:505:315_1920x0_80_0_0_983ab02b23c3184b32d74c1852b5f269.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ferdi tayfur, tuğçe tayfur, vasiyet, vasiyetname
ferdi tayfur, tuğçe tayfur, vasiyet, vasiyetname

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan iddialara yanıt: Ağabeyi böbreğini geri istedi mi?

13:43 10.02.2025
© İHAFerdi Tayfur
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© İHA
Abone ol
Sanatçı Ferdi Tayfur'un mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV'e bağışladığı duyuruldu. Ancak Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt mirastan mahrum bırakıldı. Vasiyet sonrası ortaya atılan iddialara Tuğçe Tayfur canlı yayında yanıt verdi.
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının vasiyeti ise yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı tarafından açıklandı.
Gözalıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."
Ferdi Tayfur’un mirasının bir kısmı hayır kurumlarına bağışlanırken, geri kalanı 11 kişi arasında paylaştırıldı. Ancak usta sanatçı, kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt’u mirasından mahrum bıraktı.
Bu gelişmenin ardından, Timur Turanbayburt’un babasına böbreğini verdikten sonra mirastan dışlandığına dair iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada dolaşan bu iddialara ise Tuğçe Tayfur canlı yayında cevap verdi.

Tuğçe Tayfur’dan sert açıklamalar

Tuğçe Tayfur, TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programına canlı yayında bağlanarak şu ifadeleri kullandı:
"Ağabeyim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. Abim 'ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. Ağabeyimin babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil. Ağabeyim video mesajla açıklama yapacak. Ağabeyim seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı."

'Daha babamın 40’ı çıkmadan bunları konuşuyoruz'

Vasiyetle ilgili tartışmaların büyümesine üzüldüğünü belirten Tuğçe Tayfur, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Daha babamın 40'ı bile çıkmadan böyle şeyler yaşamaktan utanıyorum. Ben kardeşim Taha'nın haklarını da koruyorum. Çünkü mirastan Taha'ya sadece bir villa kalmış. Çok üzgünüm ki soğuk algınlığı diye yatırılan hastaneden babamın cenazesini aldık. Ama bunları konuşmayalım."
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
YAŞAM
Miras krizi tırmanıyor: Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yeni açıklama
8 Şubat, 06:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала