https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/adana-demirspor-kulubu-baskani-murat-sancak-sahadan-cekilin-talimati-vermeden-once-ibrahim-1093513097.html

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak: Sahadan çekilin talimatı vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aradım

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak: Sahadan çekilin talimatı vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aradım

Sputnik Türkiye

Galatasaray ile oynadığı maçta sahadan çekilme kararı alan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak çekilme talimatı vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T23:39+0300

2025-02-09T23:39+0300

2025-02-09T23:48+0300

spor

ibrahim hacıosmanoğlu

dries mertens

murat sancak

merkez hakem kurulu (mhk)

galatasaray

adana demirspor

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin sahadan çekildiği maçın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak açıklamada bulundu.Sancak, sahadan çekilmelerinin futbol camiasına bir mesaj vermek amacıyla yapıldığını ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) tepki gösterdiklerini dile getirdi.'Galatasaray'a karşı bir hareket değildi'Sancak, "Futbol camiasına bir mesajdı bu. Oynanan oyunun neticesidir bu. Bugün yapılan operasyon aslında TFF ve MHK'ye yapılmıştır. Hedef direkt TFF ve MHK başkanıdır. Bugün bizim takımı geri çekmemizin amacı buna bir dokunmaktı, bunu kamuoyu gündemine getirmekti. Galatasaray'a karşı bir hareket değildi, Galatasaray'ın da buna ihtiyacı yoktur. Bugün rakibimiz Fenerbahçe de olsaydı aynı kararı alacaktım" diye konuştu.Takımı çekmenin puan cetveliyle alakalı olmadığını belirten Sancak sözlerine şöyle devam etti:Maçı bu noktaya Galatasaraylı oyuncu Dries Mertens'in getirdiğini savunan Murat Sancak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'a ilişkin de şunları dile getirdi:Dördüncü hakemler ilgili de konuşan Sancak sözlerini şöyle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/adana-demirspor-galatasaray-macinda-sahadan-cekildi-1093510572.html

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