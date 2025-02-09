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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak: Sahadan çekilin talimatı vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aradım
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak: Sahadan çekilin talimatı vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aradım
Sputnik Türkiye
Galatasaray ile oynadığı maçta sahadan çekilme kararı alan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak çekilme talimatı vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
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spor
ibrahim hacıosmanoğlu
dries mertens
murat sancak
merkez hakem kurulu (mhk)
galatasaray
adana demirspor
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin sahadan çekildiği maçın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak açıklamada bulundu.Sancak, sahadan çekilmelerinin futbol camiasına bir mesaj vermek amacıyla yapıldığını ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) tepki gösterdiklerini dile getirdi.'Galatasaray'a karşı bir hareket değildi'Sancak, "Futbol camiasına bir mesajdı bu. Oynanan oyunun neticesidir bu. Bugün yapılan operasyon aslında TFF ve MHK'ye yapılmıştır. Hedef direkt TFF ve MHK başkanıdır. Bugün bizim takımı geri çekmemizin amacı buna bir dokunmaktı, bunu kamuoyu gündemine getirmekti. Galatasaray'a karşı bir hareket değildi, Galatasaray'ın da buna ihtiyacı yoktur. Bugün rakibimiz Fenerbahçe de olsaydı aynı kararı alacaktım" diye konuştu.Takımı çekmenin puan cetveliyle alakalı olmadığını belirten Sancak sözlerine şöyle devam etti:Maçı bu noktaya Galatasaraylı oyuncu Dries Mertens'in getirdiğini savunan Murat Sancak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'a ilişkin de şunları dile getirdi:Dördüncü hakemler ilgili de konuşan Sancak sözlerini şöyle sonlandırdı:
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak: Sahadan çekilin talimatı vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aradım

23:39 09.02.2025 (güncellendi: 23:48 09.02.2025)
© AAAdana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© AA
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Galatasaray ile oynadığı maçta sahadan çekilme kararı alan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak çekilme talimatı vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aradığını söyledi. Okan Buruk ile ilgili de konuşan Sancak "Dudak okumada zaten anlaşılır ne dediği. Küfür etmemişse bile" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin sahadan çekildiği maçın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak açıklamada bulundu.
Sancak, sahadan çekilmelerinin futbol camiasına bir mesaj vermek amacıyla yapıldığını ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) tepki gösterdiklerini dile getirdi.

'Galatasaray'a karşı bir hareket değildi'

Sancak, "Futbol camiasına bir mesajdı bu. Oynanan oyunun neticesidir bu. Bugün yapılan operasyon aslında TFF ve MHK'ye yapılmıştır. Hedef direkt TFF ve MHK başkanıdır. Bugün bizim takımı geri çekmemizin amacı buna bir dokunmaktı, bunu kamuoyu gündemine getirmekti. Galatasaray'a karşı bir hareket değildi, Galatasaray'ın da buna ihtiyacı yoktur. Bugün rakibimiz Fenerbahçe de olsaydı aynı kararı alacaktım" diye konuştu.
Takımı çekmenin puan cetveliyle alakalı olmadığını belirten Sancak sözlerine şöyle devam etti:
"Ben çekerim takımı, şampiyonluğa da mal olsa yapardım. İnşallah bundan bir sonuç çıkar. Umarım Türk futboluna faydası olur. Başka maçta tekrarlarlarsa aynı hareketi göstereceğimizi tüm kamuoyu bilsin. Sahadan çekilin talimatı vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aradım. 'Takımı çekiyorum sahadan bilginiz olsun' dedim ve telefonu kapattım. Sadece bilgi verdim çünkü ona karşı yapılan bir operasyondu bu. Hacıosmanoğlu'na karşı yapıldı bizzat ve MHK başkanına."
Maçı bu noktaya Galatasaraylı oyuncu Dries Mertens'in getirdiğini savunan Murat Sancak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'a ilişkin de şunları dile getirdi:
"Galatasaray camiasının yerinde olsam çuvaldızı kendime batırırım. Mertens'e ağır ceza veririm. Bu maçı bu hale getiren baş oyuncu Mertens'tir. Galatasaray'ın bu penaltıya ihtiyacı yoktu. Okan hocanın da saha içinde Yusuf Barası'ya o şekilde davranması da doğru ve etik değil. Önce kendi işine bakacak. Dudak okumada zaten anlaşılır ne dediği. Küfür etmemişse bile iddiası o çünkü küfür etmedim diyor. İçeri geç diye talimat veremezsin sen kimsin? Sen rakip takım oyuncusuna talimat verecek yetkide değilsin."
Dördüncü hakemler ilgili de konuşan Sancak sözlerini şöyle sonlandırdı:
"VAR'dan çağrılmayınca hakem penaltı kararı verdikten sonra yedek kulübesinde yöneticiyi aradım. Hocayla konuştuk geri çekin diye hemen talimatı verdim. Maalesef 4. hakemde işin içinde. 'Maçı durdurun takımı çekeceğiz' diyoruz müdahale bile etmedi 4. hakem. Oyun durdu, bağırıyorlar çocuklar anlamıyorlar ki. Sakatlık olunca irtibat kuruldu ve takımı çektik. Spor camiasına geçmiş olsun."
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
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Adana Demirspor sahadan çekildi: Maç tatil edildi
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