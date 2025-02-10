https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ekvador-devlet-baskani-noboa-ve-rakibi-ayni-oy-oranini-alinca-secimler-ikinci-tura-kaldi-1093522385.html
Ekvador Devlet Başkanı Noboa ve rakibi aynı oy oranını alınca seçimler ikinci tura kaldı
Ekvador Devlet Başkanı Noboa ve rakibi aynı oy oranını alınca seçimler ikinci tura kaldı
Sputnik Türkiye
Ekvador'un başkanlık seçimleri, birinci turda kesin bir kazanan çıkmaması üzerine ikinci tura kaldı. Ülkenin Devlet Başkanı Noboa ve rakibi Luisa Gonzalez... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T09:48+0300
2025-02-10T09:48+0300
2025-02-10T09:48+0300
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Güney Amerika ülkesi Ekvador dün yapılan başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Daniel Noboa ile rakibi Luisa Gonzalez, aynı oy oranını alarak berabere kaldı. Ülkenin seçim kurulu iki rakip arasında 'teknik beraberlik' olduğunu duyurdu, seçimlerin ikinci turu Nisan ayında yapılacak.ABD'nin Miami kentinde doğan 37 yaşındaki Devlet Başkanı Noboa, 2023 yılında seçimleri kazanmış ve Ekvador'un en genç devlet başkanı olmuştu. Ülkedeki uyuşturucu çeteleriyle mücadeleyi hükümetinin en önemli önceliklerinden biri yapacağı sözü veren Noboa, geçen sene bazı grupları ‘terörist’ ilan edip ülkenin ‘savaş halinde’ olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda, sokaklarda ve cezaevlerinde askeri devriyeleri artırarak güvenliği sağlamak için sert tedbirler devreye soktu.Noboa’nın berabere kaldığı rakibi eski Devlet Başkanı Rafael Correa’nın desteklediği Luisa Gonzalez. Gonzalez, 2023 seçimlerinde de Noboa ile yarışmış ancak ikinci turda yenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/belarus-merkez-secim-komisyonu-cumhurbaskani-secimini-lukasenko-kazandi-1093074835.html
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daniel noboa, ekvador, seçim sonuçları, luisa gonzalez, ikinci tur, başkanlık seçimleri
daniel noboa, ekvador, seçim sonuçları, luisa gonzalez, ikinci tur, başkanlık seçimleri
Ekvador Devlet Başkanı Noboa ve rakibi aynı oy oranını alınca seçimler ikinci tura kaldı
Ekvador'un başkanlık seçimleri, birinci turda kesin bir kazanan çıkmaması üzerine ikinci tura kaldı. Ülkenin Devlet Başkanı Noboa ve rakibi Luisa Gonzalez, neredeyse aynı oy oranına sahip olunca seçim kurulu 'teknik beraberlik' ilan etti.
Güney Amerika ülkesi Ekvador dün yapılan başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Daniel Noboa ile rakibi Luisa Gonzalez, aynı oy oranını alarak berabere kaldı. Ülkenin seçim kurulu iki rakip arasında 'teknik beraberlik' olduğunu duyurdu, seçimlerin ikinci turu Nisan ayında yapılacak.
ABD'nin Miami kentinde doğan 37 yaşındaki Devlet Başkanı Noboa, 2023 yılında seçimleri kazanmış ve Ekvador'un en genç devlet başkanı olmuştu. Ülkedeki uyuşturucu çeteleriyle mücadeleyi hükümetinin en önemli önceliklerinden biri yapacağı sözü veren Noboa, geçen sene bazı grupları ‘terörist’ ilan edip ülkenin ‘savaş halinde’ olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda, sokaklarda ve cezaevlerinde askeri devriyeleri artırarak güvenliği sağlamak için sert tedbirler devreye soktu.
Noboa’nın berabere kaldığı rakibi eski Devlet Başkanı Rafael Correa’nın desteklediği Luisa Gonzalez. Gonzalez, 2023 seçimlerinde de Noboa ile yarışmış ancak ikinci turda yenilmişti.