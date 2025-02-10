https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ekvador-devlet-baskani-noboa-ve-rakibi-ayni-oy-oranini-alinca-secimler-ikinci-tura-kaldi-1093522385.html

Ekvador Devlet Başkanı Noboa ve rakibi aynı oy oranını alınca seçimler ikinci tura kaldı

Ekvador Devlet Başkanı Noboa ve rakibi aynı oy oranını alınca seçimler ikinci tura kaldı

Sputnik Türkiye

Ekvador'un başkanlık seçimleri, birinci turda kesin bir kazanan çıkmaması üzerine ikinci tura kaldı. Ülkenin Devlet Başkanı Noboa ve rakibi Luisa Gonzalez... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T09:48+0300

2025-02-10T09:48+0300

2025-02-10T09:48+0300

dünya

daniel noboa

ekvador

seçim sonuçları

luisa gonzalez

ikinci tur

başkanlık seçimleri

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Güney Amerika ülkesi Ekvador dün yapılan başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Daniel Noboa ile rakibi Luisa Gonzalez, aynı oy oranını alarak berabere kaldı. Ülkenin seçim kurulu iki rakip arasında 'teknik beraberlik' olduğunu duyurdu, seçimlerin ikinci turu Nisan ayında yapılacak.ABD'nin Miami kentinde doğan 37 yaşındaki Devlet Başkanı Noboa, 2023 yılında seçimleri kazanmış ve Ekvador'un en genç devlet başkanı olmuştu. Ülkedeki uyuşturucu çeteleriyle mücadeleyi hükümetinin en önemli önceliklerinden biri yapacağı sözü veren Noboa, geçen sene bazı grupları ‘terörist’ ilan edip ülkenin ‘savaş halinde’ olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda, sokaklarda ve cezaevlerinde askeri devriyeleri artırarak güvenliği sağlamak için sert tedbirler devreye soktu.Noboa’nın berabere kaldığı rakibi eski Devlet Başkanı Rafael Correa’nın desteklediği Luisa Gonzalez. Gonzalez, 2023 seçimlerinde de Noboa ile yarışmış ancak ikinci turda yenilmişti.

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daniel noboa, ekvador, seçim sonuçları, luisa gonzalez, ikinci tur, başkanlık seçimleri