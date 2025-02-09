https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/cumhurbaskani-erdogan-asya-turuna-cikiyor-malezya-endonezya-ve-pakistana-gidecek-1093504885.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turuna çıkıyor: Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turuna çıkıyor: Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gidecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak. 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T12:32+0300

2025-02-09T12:32+0300

2025-02-09T12:32+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

fahrettin altun

malezya

endonezya

pakistan

asya

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vaki davetlere icabetle 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağını belirtti.Altun, "Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir." dedi.Anlaşmalar imzalanacak, iş çevreleriyle bir araya gelinecekCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin kapsamlı strtejik ortağı olan Malezya'yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yürksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhatalarıyla birlikte başkanlık edeceğini ifade eden Altun, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/omer-celikten-ozgur-ozele-cumhurbaskanimizin-siyasi-mucadele-verdigi-lig-dunya-siyasetinin-super-1093504228.html

malezya

endonezya

pakistan

asya

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