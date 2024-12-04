https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/harry-potter-yildizi-ralph-fiennes-dizi-uyarlamasinda-lord-voldemort-rolu-icin-oscarli-oyuncuyu-1091156168.html
Harry Potter yıldızı Ralph Fiennes, dizi uyarlamasında 'Lord Voldemort' rolü için Oscar'lı oyuncuyu işaret etti
Harry Potter yıldızı Ralph Fiennes, dizi uyarlamasında 'Lord Voldemort' rolü için Oscar'lı oyuncuyu işaret etti
Sputnik Türkiye
Harry Potter'ın Lord Voldemort karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ralp Fiennes, 2026'da vizyona girmesi planlanan dizi uyarlamasında kötü adam karakterini... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T14:57+0300
2024-12-04T14:57+0300
2024-12-04T14:57+0300
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ralph fiennes
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Harry Potter film serisinde Lord Voldemort'u canlandıran Ralph Fiennes, yeni çekilecek olan dizi versiyonunda kötü adamı kimin oynaması gerektiği konusunda fikrini sundu. Yeni Voldemort rolü için Oscar'lı ünlü oyuncu Cillian Murphy'i seçen Fiennes, "Cillian harika bir aktör. Bu harika bir öneri. Ben Cillian'dan yanayım" dedi.Cillian Murphy, Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen 2023 yapımı bir gerilim filmi olan Oppenhaimer'daki performansıyla Oscar'ın sahibi olmuştu.Kötü adam Lord Voldemort karakterini ilk olarak 2005 yapımı Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde canlandıran Ralph Fiennes, seri filmleri bitene kadar karakteri oynamaya devam etti. Harry Potter'ın yeni dizisi 2026'da HBO'da yayınlanması bekleniyor. Serinin yazarı J.K. Rowling uyarlamanın kitapların sadık birer uyarlaması olacağını söylüyor. Yönetmenliğini Mark Mylod'un yapacağı dizinin oyuncularının kim olacağı hala merak konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240108/altin-kure-odulleri-oppenheimer-yilin-en-iyi-drama-filmi-secildi-nolan-ise-en-iyi-direktor-1079422978.html
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lord voldemort, cillian murphy, hbo, harry potter, oscar, oscar ödülleri, ralph fiennes, christopher nolan
lord voldemort, cillian murphy, hbo, harry potter, oscar, oscar ödülleri, ralph fiennes, christopher nolan
Harry Potter yıldızı Ralph Fiennes, dizi uyarlamasında 'Lord Voldemort' rolü için Oscar'lı oyuncuyu işaret etti
Harry Potter'ın Lord Voldemort karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ralp Fiennes, 2026'da vizyona girmesi planlanan dizi uyarlamasında kötü adam karakterini kimin oynaması gerektiği konusunda fikirlerini sundu. Oscar'lı oyuncu Cillian Murphy'i işaret eden Fiennes, 'Murphy harika bir oyuncu' yorumunda bulundu.
Harry Potter film serisinde Lord Voldemort'u canlandıran Ralph Fiennes, yeni çekilecek olan dizi versiyonunda kötü adamı kimin oynaması gerektiği konusunda fikrini sundu. Yeni Voldemort rolü için Oscar'lı ünlü oyuncu Cillian Murphy'i seçen Fiennes, "Cillian harika bir aktör. Bu harika bir öneri. Ben Cillian'dan yanayım" dedi.
Cillian Murphy, Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen 2023 yapımı bir gerilim filmi olan Oppenhaimer'daki performansıyla Oscar'ın sahibi olmuştu.
Kötü adam Lord Voldemort karakterini ilk olarak 2005 yapımı Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde canlandıran Ralph Fiennes, seri filmleri bitene kadar karakteri oynamaya devam etti.
Harry Potter'ın yeni dizisi 2026'da HBO'da yayınlanması bekleniyor. Serinin yazarı J.K. Rowling uyarlamanın kitapların sadık birer uyarlaması olacağını söylüyor. Yönetmenliğini Mark Mylod'un yapacağı dizinin oyuncularının kim olacağı hala merak konusu.