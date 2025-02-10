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CHP'ye kurultay incelemesi: Kılıçdaroğlu tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı
CHP'ye kurultay incelemesi: Kılıçdaroğlu tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılında yapılan kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla ilgili... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T14:08+0300
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.'Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' ihbarıBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleşen CHP kurultayında "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın ardından, evrakın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve bunun üzerine Ocak 2024'te soruşturma başlatıldığı belirtildi.Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldıAçıklamada, soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.​​​​​​​
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kemal kılıçdaroğlu, chp, türkiye

CHP'ye kurultay incelemesi: Kılıçdaroğlu tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı

14:08 10.02.2025 (güncellendi: 15:07 10.02.2025)
© Fotoğraf : X/ Aysu BankoğluKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Fotoğraf : X/ Aysu Bankoğlu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılında yapılan kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

'Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' ihbarı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleşen CHP kurultayında "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın ardından, evrakın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve bunun üzerine Ocak 2024'te soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

Açıklamada, soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.​​​​​​​
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