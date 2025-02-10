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Büyükelçi Yerhov: Dostlarımızla birlikte aydınlık bir gelecek için zorlu bir mücadele veriyoruz
Büyükelçi Yerhov: Dostlarımızla birlikte aydınlık bir gelecek için zorlu bir mücadele veriyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Diplomatlar Günü Ankara Büyükelçiliği’nde törenle kutlandı. Törende konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya'nın müttefikleriyle... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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aleksey yerhov
andrey karlov
rusya federasyonu
ankara
federal meclis (rusya)
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
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Rusya Federasyonu’nda 10 Şubat Diplomatlar Günü olarak kutlanıyor. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinde de Diplomatlar Günü kutlandı. 31 Ekim 2002 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın emriyle kutlanmaya başlanan Diplomasi Günü’nde diplomat mesleğinin önemine ve Rusya diplomatik hizmetlerini rolüne işaret ediliyor.Rus diplomatik misyonuna gelen büyükelçilik personeli ve diplomatlar, ilk olarak düzenlenen etkinlik kapsamında, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un anıtına karanfil bıraktı. Daha sonra Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki Karlov Okulu öğrencileri Diplomatlar Günü dolayısıyla konser verdi.Etkinlikte konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/lavrov-rusya-neo-somurgeciligin-canlanmasina-ragmen-2-dunya-savasinin-sonucuna-dayanan-barisi-1093533000.html
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aleksey yerhov, andrey karlov, rusya federasyonu, ankara, federal meclis (rusya), bağımsız devletler topluluğu (bdt), dışişleri bakanlığı
aleksey yerhov, andrey karlov, rusya federasyonu, ankara, federal meclis (rusya), bağımsız devletler topluluğu (bdt), dışişleri bakanlığı

Büyükelçi Yerhov: Dostlarımızla birlikte aydınlık bir gelecek için zorlu bir mücadele veriyoruz

13:19 10.02.2025
© Sputnik / Osman Nuri CeritRusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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Osman Nuri Cerit
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Özel
Rusya Diplomatlar Günü Ankara Büyükelçiliği’nde törenle kutlandı. Törende konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya'nın müttefikleriyle birlikte tüm insanlık için parlak bir gelecek için mücadele ettiğini söyledi.
Rusya Federasyonu’nda 10 Şubat Diplomatlar Günü olarak kutlanıyor. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinde de Diplomatlar Günü kutlandı. 31 Ekim 2002 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın emriyle kutlanmaya başlanan Diplomasi Günü’nde diplomat mesleğinin önemine ve Rusya diplomatik hizmetlerini rolüne işaret ediliyor.
Rus diplomatik misyonuna gelen büyükelçilik personeli ve diplomatlar, ilk olarak düzenlenen etkinlik kapsamında, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un anıtına karanfil bıraktı. Daha sonra Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki Karlov Okulu öğrencileri Diplomatlar Günü dolayısıyla konser verdi.
Etkinlikte konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov şunları söyledi:
“Değerli dostlarım ve meslektaşlarım, bugün tüm çalışanlarımızın mesleki bayramı olan Rusya Federasyonu Diplomatlar Günü'nü kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şunu da söylemeliyiz ki bugün bizi tebrik edenler sadece çocuklarımız değil. Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin ve Rusya Federasyonu Hükümet Başkanı Mihail Vladimiroviç Mişuştin'den yazılı tebrikler aldık. Dışişleri Bakanı Sergey Viktorovich Lavrov, birçoğunuzun bugün muhtemelen gördüğü bir video mesajıyla bizlere hitap etti. Hepsi bizi tebrik ediyor ve içtenlikle sağlık, esenlik ve çalışmalarımızda başarılar diliyorlar. Bu başarılar bugün bizim için çok çok önemlidir. Anavatanımız, ülkemiz, müttefiklerimizle, ortaklarımızla, dostlarımızla birlikte tüm insanlık için aydınlık bir gelecek için zorlu bir mücadele veriyor, bu bir abartı değil. Ve bu mücadelede dış politika cephesi, dış politika istikameti büyük önem taşıyor. Burada her birimizin kendi konumunda yaptığı şeyin büyük önemi var. Bugün, bu bayram gününde dostlarımızın, kardeş BDT ülkelerinin büyükelçilerinin ve üst düzey diplomatik görevlilerin aramızda olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bugün aramızda, aynı davayı paylaştığımız değerli meslektaşlarımız, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bulunmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk meslektaşlarıyla çok önemli işbirliği konularını görüşmek üzere buraya gelen ve kendilerine eşlik eden hakimlerle birlikte bugün aramızda bulunmanın ve bu bayramı kutlamanın mümkün ve gerekli olduğunu düşünen Rusya Başsavcılığı heyetimizin burada bulunmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu nedenle, fazla söze gerek yok, bir kez daha hepinizin, tüm eşlerinizin, çocuklarınızın, her yıl gönülleri fetheden bu bayramımızı kutluyorum.”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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