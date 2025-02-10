Büyükelçi Yerhov: Dostlarımızla birlikte aydınlık bir gelecek için zorlu bir mücadele veriyoruz

“Değerli dostlarım ve meslektaşlarım, bugün tüm çalışanlarımızın mesleki bayramı olan Rusya Federasyonu Diplomatlar Günü'nü kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şunu da söylemeliyiz ki bugün bizi tebrik edenler sadece çocuklarımız değil. Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin ve Rusya Federasyonu Hükümet Başkanı Mihail Vladimiroviç Mişuştin'den yazılı tebrikler aldık. Dışişleri Bakanı Sergey Viktorovich Lavrov, birçoğunuzun bugün muhtemelen gördüğü bir video mesajıyla bizlere hitap etti. Hepsi bizi tebrik ediyor ve içtenlikle sağlık, esenlik ve çalışmalarımızda başarılar diliyorlar. Bu başarılar bugün bizim için çok çok önemlidir. Anavatanımız, ülkemiz, müttefiklerimizle, ortaklarımızla, dostlarımızla birlikte tüm insanlık için aydınlık bir gelecek için zorlu bir mücadele veriyor, bu bir abartı değil. Ve bu mücadelede dış politika cephesi, dış politika istikameti büyük önem taşıyor. Burada her birimizin kendi konumunda yaptığı şeyin büyük önemi var. Bugün, bu bayram gününde dostlarımızın, kardeş BDT ülkelerinin büyükelçilerinin ve üst düzey diplomatik görevlilerin aramızda olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bugün aramızda, aynı davayı paylaştığımız değerli meslektaşlarımız, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bulunmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk meslektaşlarıyla çok önemli işbirliği konularını görüşmek üzere buraya gelen ve kendilerine eşlik eden hakimlerle birlikte bugün aramızda bulunmanın ve bu bayramı kutlamanın mümkün ve gerekli olduğunu düşünen Rusya Başsavcılığı heyetimizin burada bulunmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu nedenle, fazla söze gerek yok, bir kez daha hepinizin, tüm eşlerinizin, çocuklarınızın, her yıl gönülleri fetheden bu bayramımızı kutluyorum.”