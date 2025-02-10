https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/bddkdan-kredi-duzenlemesi-sirketlerin-tl-kredi-kullaniminda-yabanci-para-varlik-siniri-kaldirildi-1093548913.html

BDDK'dan kredi düzenlemesi: Şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırı kaldırıldı

BDDK'dan kredi düzenlemesi: Şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırı kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketlere yönelik kredi düzenlemesine gitti. Buna göre söz konusu şirketlerin TL kredi... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T22:57+0300

2025-02-10T22:57+0300

2025-02-10T23:00+0300

ekonomi

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

tl

kredi

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BDDK bağımsız denetime tabi şirketler için kredi düzenlemesine gitti. Alınan kararla artık bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılırken yabancı para varlık pozisyonuna bakılmayacak.Finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında yapılan düzenlemeyle BDDK bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.Önceden yapılan düzenleme kapsamında yabancı para varlık tutarı, belirlenen oranları aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılması kısıtlanıyordu.Eşikleri aştığı halde kredi kullanan şirketler olduğunda bunların kredi kullanımı kısıtlanıyor ve yüzde 500 risk ağırlığı ile borçlanabiliyordu.

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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), tl, kredi