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Açıköğretim kayıt ücretleri ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı: Üniversitelerin kayıt ücretleri ne kadar oldu?
Açıköğretim kayıt ücretleri ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı: Üniversitelerin kayıt ücretleri ne kadar oldu?
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Açıköğretim üniversitelerinin bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ve kayıt ücretleri belli oldu, 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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Açıköğretim üniversitelerinin kayıt ücretleri belli oldu. Kayıt ücretleri bölümler ve üniversitelerde farklılık gösterirken, hangi bölüm için ne kadar ödeme yapılacak? Açıköğretim Üniversitelerin bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ve fiyatları nedir?Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri ve fiyatları nedir?Anadolu Üniversitesi Kayıt Yenileme Tarihleri / 10 - 21 Şubat 2025Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti: 1.995 TL - 3.400 TL (bölümlere göre farklılık gösteriyor)Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri ve fiyatları nedir?Atatürk Üniversitesi Kayıt Yenileme Tarihleri / 17 - 28 Şubat 2025Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti: 2.400TL - 3.850TL (bölümlere göre farklılık gösteriyor)İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri ve fiyatları nedir?İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Kayıt Yenileme Tarihleri / 17 Şubat - 2 Martİstanbul Üniversitesi kayıt ücreti: 1.750 TL - 2.800TL (bölümlere göre farklılık gösteriyor)
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açıköğretim kayıtları ne zaman baylayacak, açıköğretim kayıtları başladı mı, açıköğretim kayıtları ne zaman bitecek, açıköğretim fiyatları ne kadar oldu, anadolu üniversitesi kayıt yenileme tarihleri açıklandı, anadolu üniversitesi açıköğretim fiyatları, istanbul üniversitesi açıköğretim kayıtları başladı mı, açıköğretim kayıtları ne zaman bitecek, açıköğretim eğitim ücretleri ne kadar oldu

Açıköğretim kayıt ücretleri ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı: Üniversitelerin kayıt ücretleri ne kadar oldu?

17:16 03.02.2025
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Açıköğretim üniversitelerinin bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ve kayıt ücretleri belli oldu,
Açıköğretim üniversitelerinin kayıt ücretleri belli oldu. Kayıt ücretleri bölümler ve üniversitelerde farklılık gösterirken, hangi bölüm için ne kadar ödeme yapılacak? Açıköğretim Üniversitelerin bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ve fiyatları nedir?

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri ve fiyatları nedir?

Anadolu Üniversitesi Kayıt Yenileme Tarihleri / 10 - 21 Şubat 2025
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti: 1.995 TL - 3.400 TL (bölümlere göre farklılık gösteriyor)

Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri ve fiyatları nedir?

Atatürk Üniversitesi Kayıt Yenileme Tarihleri / 17 - 28 Şubat 2025
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti: 2.400TL - 3.850TL (bölümlere göre farklılık gösteriyor)

İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri ve fiyatları nedir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Kayıt Yenileme Tarihleri / 17 Şubat - 2 Mart
İstanbul Üniversitesi kayıt ücreti: 1.750 TL - 2.800TL (bölümlere göre farklılık gösteriyor)
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