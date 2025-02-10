https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ankarada-dehset-anne-2-cocugunu-oldurup-birini-agir-yaraladi-1093536406.html
Ankara'da dehşet: Anne, 2 çocuğunu öldürüp birini ağır yaraladı
Ankara'da dehşet: Anne, 2 çocuğunu öldürüp birini ağır yaraladı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir anne, iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T14:56+0300
2025-02-10T14:56+0300
2025-02-10T14:56+0300
türkiye
ankara
cinayet
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093537394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e6df3ab06be938c71585f20ad31ccbb.jpg
Ankara'nın Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'yi (7) öldürdü.Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfurdan-iddialara-yanit-agabeyi-bobregini-geri-istedi-mi-1093535355.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093537394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_382d11b70402365537797fbdf211ceaa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, cinayet, çocuk
Ankara'da dehşet: Anne, 2 çocuğunu öldürüp birini ağır yaraladı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir anne, iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara'nın Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'yi (7) öldürdü.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.