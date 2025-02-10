https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ankarada-dehset-anne-2-cocugunu-oldurup-birini-agir-yaraladi-1093536406.html

Ankara'da dehşet: Anne, 2 çocuğunu öldürüp birini ağır yaraladı

Ankara'da dehşet: Anne, 2 çocuğunu öldürüp birini ağır yaraladı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir anne, iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T14:56+0300

2025-02-10T14:56+0300

2025-02-10T14:56+0300

türkiye

ankara

cinayet

çocuk

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Ankara'nın Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'yi (7) öldürdü.Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfurdan-iddialara-yanit-agabeyi-bobregini-geri-istedi-mi-1093535355.html

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ankara, cinayet, çocuk