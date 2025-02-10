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Ankara'da dehşet: Anne, 2 çocuğunu öldürüp birini ağır yaraladı
Ankara'da dehşet: Anne, 2 çocuğunu öldürüp birini ağır yaraladı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir anne, iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara'nın Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'yi (7) öldürdü.Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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ankara, cinayet, çocuk
ankara, cinayet, çocuk

Ankara'da dehşet: Anne, 2 çocuğunu öldürüp birini ağır yaraladı

14:56 10.02.2025
© AAAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir anne, iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara'nın Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'yi (7) öldürdü.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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