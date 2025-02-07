https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/hafta-basindan-beri-rekor-serisi-suruyor-kritik-veri-oncesinde-gram-altinda-yeni-zirve-goruldu-1093460911.html
Hafta başından beri rekor serisi sürüyor: Kritik veri öncesinde gram altında yeni zirve görüldü
Hafta başından beri rekor serisi sürüyor: Kritik veri öncesinde gram altında yeni zirve görüldü
Sputnik Türkiye
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 319 liradan işlem görüyor. ABD'de yeni yönetimin göreve başlaması sonrasında istihdam trendlerindeki... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T12:42+0300
2025-02-07T12:42+0300
2025-02-07T12:42+0300
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Gram altın 3 bin 319 liradan işlem görüyor. Hafta başından itibaren rekor seviyelerini güncelleyen gram altın haftanın son gününde de zirveyi yeniledi.Gram altın rekorDün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 295 liradan tamamlamıştı.Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 311 lira düzeyindeydi. Öğle saatlerinde ise gram altın 3 bin319 liraya yükseldi.Çeyrek altın fiyatları 7 ŞubatAynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 490 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 970 liradan satılıyor. ONS altın 7 ŞubatAltının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 862 dolardan işlem görüyor.ABD'den gelecek istihdam verileri bekleniyorVarlık fiyatlarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.ABD'de yeni yönetimin göreve başlaması sonrasında istihdam trendlerindeki gidişata yönelik daha çok bilgi vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi yakından takip ediliyor.Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sağlam büyüme ve düşüş gösteren enflasyonla birlikte tam istihdamın sağlandığı bir ekonominin, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi için olanak tanıyacağını ancak tarifeler ve diğer politika değişikliklerinin etkisine dair belirsizliğin daha yavaş bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/yilin-ilk-enflasyon-raporu-aciklaniyor-merkez-bankasi-baskanindan-kira-enflasyonuna-iliskin-kritik-1093453618.html
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Hafta başından beri rekor serisi sürüyor: Kritik veri öncesinde gram altında yeni zirve görüldü
Ayrıntılar geliyor
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 319 liradan işlem görüyor. ABD'de yeni yönetimin göreve başlaması sonrasında istihdam trendlerindeki gidişata yönelik daha çok bilgi vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi yakından takip ediliyor. Verilerin öncesinde ve sonrasında altının nasıl bir tepki vereceği merak konusu.
Gram altın 3 bin 319 liradan işlem görüyor. Hafta başından itibaren rekor seviyelerini güncelleyen gram altın haftanın son gününde de zirveyi yeniledi.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 295 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 311 lira düzeyindeydi. Öğle saatlerinde ise gram altın 3 bin319 liraya yükseldi.
Çeyrek altın fiyatları 7 Şubat
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 490 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 970 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 862 dolardan işlem görüyor.
ABD'den gelecek istihdam verileri bekleniyor
Varlık fiyatlarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.
ABD'de yeni yönetimin göreve başlaması sonrasında istihdam trendlerindeki gidişata yönelik daha çok bilgi vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi yakından takip ediliyor.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sağlam büyüme ve düşüş gösteren enflasyonla birlikte tam istihdamın sağlandığı bir ekonominin, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi için olanak tanıyacağını ancak tarifeler ve diğer politika değişikliklerinin etkisine dair belirsizliğin daha yavaş bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.