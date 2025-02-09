https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/tskdan-ihrac-edilen-tegmenlerin-avukati-ozturk-mezun-tegmenlerimize-2-soruluk-bir-anket-dagitildi-1093510421.html
TSK’dan ihraç edilen teğmenlerin avukatı Öztürk: Mezun teğmenlerimize 2 soruluk bir anket dağıtıldı
TSK’dan ihraç edilen teğmenlerin avukatı Öztürk: Mezun teğmenlerimize 2 soruluk bir anket dağıtıldı
Sputnik Türkiye
TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenin avukatı Serdar Öztürk, EDOK Komutanlığı'na bağlı sınıf okullarında eğitimleri devam eden 2024 Harp Okulu mezunu teğmenlere... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T19:27+0300
2025-02-09T19:27+0300
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Avukat Serdar Öztürk, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) 5 teğmenin ihraç edilmesi sonrası EDOK Komutanlığı'na bağlı sınıf okullarında eğitimleri devam eden 2024 Harp Okulu mezunu teğmenlere, sınav varmış gibi cep telefonlarına mesaj atılarak, dershanelere çağrıldıklarını ve kendilerine 2 soruluk anket dağıtıldığını belirtti.Avukat Öztürk, teğmenlere sorulan ilk soruda “30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreni sonrasında yapılan kılıç çatma ritüeline katıldınız mı?, diğer soruda ise “Eğer katıldıysanız yanınızda kimler var?” ifadelerinin kullanıldığını bildirdi.Öztürk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni sonrası bir grup yeni mezun teğmen kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” açıklamasını yapmıştı.Teğmenler hakkında planlı disiplinsizlik gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve 18 Kasım 2024’te teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişlerdi.Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/msbden-tegmenlerle-ilgili-aciklama-neden-cezalandirildiklari-aciklandi-1093420568.html
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türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), teğmen
TSK’dan ihraç edilen teğmenlerin avukatı Öztürk: Mezun teğmenlerimize 2 soruluk bir anket dağıtıldı
19:27 09.02.2025 (güncellendi: 19:50 09.02.2025)
TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenin avukatı Serdar Öztürk, EDOK Komutanlığı'na bağlı sınıf okullarında eğitimleri devam eden 2024 Harp Okulu mezunu teğmenlere dershanelere çağrılarak ve 2 soruluk bir anket dağıtıldığını açıkladı.
Avukat Serdar Öztürk, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) 5 teğmenin ihraç edilmesi sonrası EDOK Komutanlığı'na bağlı sınıf okullarında eğitimleri devam eden 2024 Harp Okulu mezunu teğmenlere, sınav varmış gibi cep telefonlarına mesaj atılarak, dershanelere çağrıldıklarını ve kendilerine 2 soruluk anket dağıtıldığını belirtti.
Avukat Öztürk, teğmenlere sorulan ilk soruda “30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreni sonrasında yapılan kılıç çatma ritüeline katıldınız mı?, diğer soruda ise “Eğer katıldıysanız yanınızda kimler var?” ifadelerinin kullanıldığını bildirdi.
Öztürk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü sadece EDOK Komutanlığı'na bağlı sınıf okullarında eğitimleri devam eden 2024 Harp Okulu mezunu teğmenlerimiz sınav varmış gibi cep telefonlarına mesaj atılarak Dershanelere çağrılmış ve kendilerine 2 soruluk bir anket dağıtılmıştır.
Anketin neden yapıldığını, yazılı emir olup olmadığı, ankete katılımın zorunlu olup olmadığı gibi sorular soran teğmenlerimize, ‘yazılı emir olmadığı, ankete katılmanın zorunlu olduğu, sözlü emirle bu anketin yapıldığı, ankete katılım zorunlu olmakla birlikte cevap vermenin zorunlu olmadığı’ ancak ad-soyad ve sicil numarası hanelerinin doldurulması emredilmiştir.
Bu uygulama, bizim görüşümüze göre bir fişleme gayretidir, yasa dışıdır ve aynı zamanda suç teşkil eder. Bununla ilgili EDOK Komutanı hakkında gerekli yasal işlemin yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecektir.”
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni sonrası bir grup yeni mezun teğmen kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” açıklamasını yapmıştı.
Teğmenler hakkında planlı disiplinsizlik gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve 18 Kasım 2024’te teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişlerdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini duyurmuştu.