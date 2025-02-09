TSK’dan ihraç edilen teğmenlerin avukatı Öztürk: Mezun teğmenlerimize 2 soruluk bir anket dağıtıldı

“Geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü sadece EDOK Komutanlığı'na bağlı sınıf okullarında eğitimleri devam eden 2024 Harp Okulu mezunu teğmenlerimiz sınav varmış gibi cep telefonlarına mesaj atılarak Dershanelere çağrılmış ve kendilerine 2 soruluk bir anket dağıtılmıştır.

Anketin neden yapıldığını, yazılı emir olup olmadığı, ankete katılımın zorunlu olup olmadığı gibi sorular soran teğmenlerimize, ‘yazılı emir olmadığı, ankete katılmanın zorunlu olduğu, sözlü emirle bu anketin yapıldığı, ankete katılım zorunlu olmakla birlikte cevap vermenin zorunlu olmadığı’ ancak ad-soyad ve sicil numarası hanelerinin doldurulması emredilmiştir.

Bu uygulama, bizim görüşümüze göre bir fişleme gayretidir, yasa dışıdır ve aynı zamanda suç teşkil eder. Bununla ilgili EDOK Komutanı hakkında gerekli yasal işlemin yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecektir.”