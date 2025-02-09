https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/saglik-bakanligindan-sari-serum-konusunda-kritik-uyari-1093507852.html

Sağlık Bakanlığından 'sarı serum' konusunda kritik uyarı

Sağlık Bakanlığından 'sarı serum' konusunda kritik uyarı

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, sarı serumun hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından, uygun sağlık kurumu koşullarında ve gerekli görülen hallerde... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T15:59+0300

2025-02-09T15:59+0300

2025-02-09T15:59+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

sarı serum

serum

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Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından, son günlerde basına yansıyan ölüm vakaları üzerine sarı serum hakkında detaylı bilgilendirmelerin yer aldığı paylaşımda bulunuldu.Sarı serumun içinde ne var?Paylaşımda, sarı serumun normal serum içinde C vitamini, B grubu vitaminler, magnezyum, mide koruyucu ve bulantı giderici ilaçlar, anti-inflamatuar ilaçlar, anti-oksidan maddeler, kas gevşetici, ağrı kesici ve magnezyum içerebildiği belirtildi.Sarım serum hekim kararıyla verilirAğız yoluyla beslenemeyen veya beslenebildiği halde vitamin ve minerallerden vücudu yararlanamayan kişilere, vitamin ve minerallerin serumla verilmesinin ancak hekim kararı ile uygun sağlık koşullarında ve steril cihazlarla kontrollü şartlarda uygulanabileceği belirtilen paylaşımda, "Sarı serumun; aşırı yorgunluk, gribal enfeksiyonlar, 'akşamdan kalma' gibi durumlarda hızlı toparlanma, zindelik sağlama ve ruhsal durumu güçlendirme gibi sağlık faydaları sağlayacağına dair beklenti ve vaatler bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Sarı serum uygulamasının sebep olabileceği sağlık riski; seruma eklenecek vitamin ve minerallerin tipine, sayısına, miktarına, serumun damara uygulanma hızına, uygulanan kişinin sağlık durumuna bağlı olarak değişir." ifadelerine yer verildi.'Sarı serum eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumu koşullarında gerçekleştirilebilir'Paylaşımda, sarı serumun kendini iyi hissetme dışında ispatlanmış bir faydasının olmadığı ve bazı durumlarda ise zararının olduğunun bilimsel araştırmalarda da kanıtlandığı bilgisine yer verildi.Sarı serumun tehlikesi neler?⁠Kanında magnezyum veya potasyum düzeyi değişimi olan kişilerde (örneğin böbrek hastalığı olan, idrar söktürücü ilaç alan veya aşırı alkol almış) magnezyum içeren serum kullanılmasının kalpte ritim bozukluklarını tetikleyebildiği, sarı serumun depresyon, uyku bozuklukları ve sindirim sistemi bozukluklarına yol açabildiği, hızlı verildiğinde tansiyon düşmesine, bilinç bozulmasına hatta bayılmaya yol açabildiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/sari-serum-tehlikesi-yayiliyor-bir-can-daha-aldi-sari-serumun-icerigi-nedir-neden-olume-yol-aciyor-1093240906.html

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sağlık bakanlığı, sarı serum, serum