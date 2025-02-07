https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/peskov-rusya-ve-abd-baskanlari-arasindaki-olasi-gorusme-hakkinda-konustu-1093445030.html

Peskov, Rusya ve ABD başkanları arasındaki olası görüşme hakkında konuştu:

Peskov, Rusya ve ABD başkanları arasındaki olası görüşme hakkında konuştu:

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump arasındaki olası görüşme için ön temasta bulunulmadığını açıkladı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T04:55+0300

2025-02-07T04:55+0300

2025-02-07T04:55+0300

dünya

vladimir putin

donald trump

rusya

abd

ukrayna

cnn

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090045032_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_ea52a048c1a36a01ebb9bec08b683587.jpg

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN'e yaptığı açıklamada, Rus ve ABD'li yetkililerin, iki devlet başkanı Vladimir Putin ve Donald Trump arasında olası bir görüşmeyi henüz ele almadıklarını belirtti. Peskov, "Görüşüp görüşmeyeceklerini, görüşeceklerse ne zaman ve nasıl görüşeceklerini tartışmak üzere herhangi bir ön temasta bulunmadılar" diyerek acele edilmemesi gerektiğini de vurguladı. Trump, daha önce ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile 'yapıcı' görüşmeler yürüttüğünü belirtmişti. Peskov, Rusya ve ABD arasında 'ayrı birimler' düzeyinde temasların sürdüğünü ve bu temasların son dönemde yoğunlaştığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/peskov-abdnin-ukraynaya-askeri-yardimlari-surdurdugu-asikar-1093340270.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, donald trump, rusya, abd, ukrayna, cnn