https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/peskov-rusya-ve-abd-baskanlari-arasindaki-olasi-gorusme-hakkinda-konustu-1093445030.html
Peskov, Rusya ve ABD başkanları arasındaki olası görüşme hakkında konuştu:
Peskov, Rusya ve ABD başkanları arasındaki olası görüşme hakkında konuştu:
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump arasındaki olası görüşme için ön temasta bulunulmadığını açıkladı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T04:55+0300
2025-02-07T04:55+0300
2025-02-07T04:55+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN'e yaptığı açıklamada, Rus ve ABD'li yetkililerin, iki devlet başkanı Vladimir Putin ve Donald Trump arasında olası bir görüşmeyi henüz ele almadıklarını belirtti. Peskov, "Görüşüp görüşmeyeceklerini, görüşeceklerse ne zaman ve nasıl görüşeceklerini tartışmak üzere herhangi bir ön temasta bulunmadılar" diyerek acele edilmemesi gerektiğini de vurguladı. Trump, daha önce ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile 'yapıcı' görüşmeler yürüttüğünü belirtmişti. Peskov, Rusya ve ABD arasında 'ayrı birimler' düzeyinde temasların sürdüğünü ve bu temasların son dönemde yoğunlaştığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/peskov-abdnin-ukraynaya-askeri-yardimlari-surdurdugu-asikar-1093340270.html
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vladimir putin, donald trump, rusya, abd, ukrayna, cnn
vladimir putin, donald trump, rusya, abd, ukrayna, cnn
Peskov, Rusya ve ABD başkanları arasındaki olası görüşme hakkında konuştu:
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump arasındaki olası görüşme için ön temasta bulunulmadığını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN'e yaptığı açıklamada, Rus ve ABD'li yetkililerin, iki devlet başkanı Vladimir Putin ve Donald Trump arasında olası bir görüşmeyi henüz ele almadıklarını belirtti.
Peskov, "Görüşüp görüşmeyeceklerini, görüşeceklerse ne zaman ve nasıl görüşeceklerini tartışmak üzere herhangi bir ön temasta bulunmadılar" diyerek acele edilmemesi gerektiğini de vurguladı.
Trump, daha önce ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile 'yapıcı' görüşmeler yürüttüğünü belirtmişti.
Peskov, Rusya ve ABD arasında 'ayrı birimler' düzeyinde temasların sürdüğünü ve bu temasların son dönemde yoğunlaştığını ifade etti.