https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/rus-yetkililer-antalya-havalimaninda-terk-edilen-bebegin-rusyaya-donmesi-icin-calismalarini-1093506897.html
Rus yetkililer, Antalya Havalimanı’nda terk edilen bebeğin Rusya'ya dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor
Rus yetkililer, Antalya Havalimanı’nda terk edilen bebeğin Rusya'ya dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Vetrik, Rus diplomatların Ekim 2024’te Antalya Havalimanı’nda annesi tarafından terk edilen kız çocuğunun Rusya’ya iadesi için... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T14:57+0300
2025-02-09T14:57+0300
2025-02-09T15:15+0300
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Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Sputnik’e demecinde Ekim 2024’te yeni doğan bir bebeğin Antalya Havalimanı’nda annesi tarafından terk edilmesi olayı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.Vetrik, “Başkonsolosluk çocuğa Rusya vatandaşlığı, doğum belgesi ve yabancı pasaport çıkardı. Küçük Rus vatandaşımızın memleketine dönmesi için ilgili Rus makamlarına çalışmalarında yardımcı oluyoruz” açıklamasında bulundu.‘Antalya’da gözaltına alınan anne Burnazkina'nın herhangi bir şikayeti yok’Başkonsolosluk yetkililerinin Antalya Havalimanı’nda çocuğunu terk ettikten sonra gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Rus Yekatrina Burnazkina’nın avukatıyla iletişim halinde olduklarına dikkat çeken Vetrik, tutuklu kadının herhangi bir şikayette bulunmadığını söyledi.‘Bebeğin Rusya’ya teslim edilmesine ilişkin prosedürler sürüyor’Başkonsolos Vetrik, terk edilen bebeğin Rusya’ya teslim edilmesine ilişkin prosedürlerin henüz tamamlanmadığı için küçük kızın halen Türkiye’de kaldığını anlattı.Ekim 2024’te yeni doğan bebeğini Antalya Havalimanı’nda terk eden ve Türkiye’yi terk etmek üzereyken gözaltına alınan 2006 doğumlu Rus kadın hakkında ceza davası açılmıştı. Yekaterina Burnazkina’nın annesi de gözaltına alınmıştı. Mahkeme Aralık ayında Burnazkina’nın tutukluluk süresini 19 Şubat 2025’e kadar uzattı, annesi ise kefaletle serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/antalya-havalimaninda-skandal-bebegi-dogurup-tuvaleteatmis-1089192297.html
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rusya, rusya'nın antalya başkonsolosluğu, rus diplomatlar, antalya, antalya havalimanı, bebek, dönüş, çalışma
rusya, rusya'nın antalya başkonsolosluğu, rus diplomatlar, antalya, antalya havalimanı, bebek, dönüş, çalışma
Rus yetkililer, Antalya Havalimanı’nda terk edilen bebeğin Rusya'ya dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor
14:57 09.02.2025 (güncellendi: 15:15 09.02.2025)
Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Vetrik, Rus diplomatların Ekim 2024’te Antalya Havalimanı’nda annesi tarafından terk edilen kız çocuğunun Rusya’ya iadesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Sputnik’e demecinde Ekim 2024’te yeni doğan bir bebeğin Antalya Havalimanı’nda annesi tarafından terk edilmesi olayı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Vetrik, “Başkonsolosluk çocuğa Rusya vatandaşlığı, doğum belgesi ve yabancı pasaport çıkardı. Küçük Rus vatandaşımızın memleketine dönmesi için ilgili Rus makamlarına çalışmalarında yardımcı oluyoruz” açıklamasında bulundu.
‘Antalya’da gözaltına alınan anne Burnazkina'nın herhangi bir şikayeti yok’
Başkonsolosluk yetkililerinin Antalya Havalimanı’nda çocuğunu terk ettikten sonra gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Rus Yekatrina Burnazkina’nın avukatıyla iletişim halinde olduklarına dikkat çeken Vetrik, tutuklu kadının herhangi bir şikayette bulunmadığını söyledi.
Mahkeme, çocuğun annesinin tutukluluğunun 19 Şubat 2025’e kadar uzatılmasına karar verdi. Çalışanlarımız kendisini ziyaret etti, kadının herhangi bir şikayeti yok. Kadının avukatıyla iletişim halindeyiz.
‘Bebeğin Rusya’ya teslim edilmesine ilişkin prosedürler sürüyor’
Başkonsolos Vetrik, terk edilen bebeğin Rusya’ya teslim edilmesine ilişkin prosedürlerin henüz tamamlanmadığı için küçük kızın halen Türkiye’de kaldığını anlattı.
Ekim 2024’te yeni doğan bebeğini Antalya Havalimanı’nda terk eden ve Türkiye’yi terk etmek üzereyken gözaltına alınan 2006 doğumlu Rus kadın hakkında ceza davası açılmıştı. Yekaterina Burnazkina’nın annesi de gözaltına alınmıştı. Mahkeme Aralık ayında Burnazkina’nın tutukluluk süresini 19 Şubat 2025’e kadar uzattı, annesi ise kefaletle serbest bırakıldı.