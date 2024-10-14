https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/antalya-havalimaninda-skandal-bebegi-dogurup-tuvaleteatmis-1089192297.html

Antalya Havalimanı'nda skandal: Bebeği doğurup tuvalete atmış

Antalya Havalimanı'nda skandal: Bebeği doğurup tuvalete atmış

Sputnik Türkiye

Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde yaşanan vicdansızlık, görenleri dehşete düşürdü. Temizlik için tuvalete giren bir görevli, klozete terk edilmiş... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T09:15+0300

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yaşam

bebek

bebek

bebek ölümü

antalya

antalya havalimanı

antalya havalimanı

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Temizlik görevlisinin tuvalette bulduğu bebek, Antalya Havalimanı’nda herkesin yüreğini sızlattı. EkranHaber'in paylaştığı görüntüler olayın vahametini gözler önüne sererken, Antalya Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Rus Uyruklu i̇ki şüpheli gözaltındaİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, bebeğin tuvalete terk edilmesinden sadece 12 dakika önce, E.B. tarafından bırakıldığı tespit edildi. Şüpheli E.B. ve bir diğer kişi pasaport kontrolünden geçip ülkeden çıkış yapmak üzereyken yakalandı.Bebek hastaneye kaldırıldıSağlık ekipleri tarafından müdahale edilen talihsiz bebek, hızla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kamuoyu bu vicdansızlığa büyük tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/gaziantepte-turk-esnafi-kacirdilar-iskence-yapip-videoya-aldilar-1089191086.html

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antalya havalimanı

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