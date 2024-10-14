https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/antalya-havalimaninda-skandal-bebegi-dogurup-tuvaleteatmis-1089192297.html
Antalya Havalimanı'nda skandal: Bebeği doğurup tuvalete atmış
Antalya Havalimanı'nda skandal: Bebeği doğurup tuvalete atmış
Sputnik Türkiye
Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde yaşanan vicdansızlık, görenleri dehşete düşürdü. Temizlik için tuvalete giren bir görevli, klozete terk edilmiş... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T09:15+0300
2024-10-14T09:15+0300
2024-10-14T09:16+0300
yaşam
bebek
bebek
bebek ölümü
antalya
antalya havalimanı
antalya havalimanı
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Temizlik görevlisinin tuvalette bulduğu bebek, Antalya Havalimanı’nda herkesin yüreğini sızlattı. EkranHaber'in paylaştığı görüntüler olayın vahametini gözler önüne sererken, Antalya Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Rus Uyruklu i̇ki şüpheli gözaltındaİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, bebeğin tuvalete terk edilmesinden sadece 12 dakika önce, E.B. tarafından bırakıldığı tespit edildi. Şüpheli E.B. ve bir diğer kişi pasaport kontrolünden geçip ülkeden çıkış yapmak üzereyken yakalandı.Bebek hastaneye kaldırıldıSağlık ekipleri tarafından müdahale edilen talihsiz bebek, hızla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kamuoyu bu vicdansızlığa büyük tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/gaziantepte-turk-esnafi-kacirdilar-iskence-yapip-videoya-aldilar-1089191086.html
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Antalya Havalimanı'nda skandal: Bebeği doğurup tuvalete atmış
09:15 14.10.2024 (güncellendi: 09:16 14.10.2024)
Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde yaşanan vicdansızlık, görenleri dehşete düşürdü. Temizlik için tuvalete giren bir görevli, klozete terk edilmiş yeni doğmuş bir bebek buldu. Şok edici olayın ardından polise haber verildi ve iki kişi gözaltına alındı.
Temizlik görevlisinin tuvalette bulduğu bebek, Antalya Havalimanı’nda herkesin yüreğini sızlattı. EkranHaber'in paylaştığı görüntüler olayın vahametini gözler önüne sererken, Antalya Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Rus Uyruklu i̇ki şüpheli gözaltında
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, bebeğin tuvalete terk edilmesinden sadece 12 dakika önce, E.B. tarafından bırakıldığı tespit edildi. Şüpheli E.B. ve bir diğer kişi pasaport kontrolünden geçip ülkeden çıkış yapmak üzereyken yakalandı.
Bebek hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen talihsiz bebek, hızla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kamuoyu bu vicdansızlığa büyük tepki gösterdi.