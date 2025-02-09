https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/rus-senator-puskov-time-dergisinin-musk-ve-trumpin-arasini-acma-girisimi-basarisiz-oldu-1093500853.html

Rus senator Puşkov: Time dergisinin Musk ve Trump’ın arasını açma girişimi başarısız oldu

Rus senator Puşkov: Time dergisinin Musk ve Trump’ın arasını açma girişimi başarısız oldu

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Time dergisinin Musk ile Trump arasındaki ilişkiyi ‘bölmeyi’ başaramadığını... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T00:56+0300

2025-02-09T00:56+0300

2025-02-09T00:55+0300

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Amerikan Time dergisinin, Amerikalı girişimci Elon Musk’ı yeni sayısının kapağında ABD başkanlık koltuğuna oturtmasını Telegram kanalından yorumlayan Puşkov, Time editörlerinin Musk ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkiyi bozmayı başaramadığını belirtti.Puşkov, “Trump ile Musk'ı ‘boşama’ girişimi olduğu aşikar, ancak bunun aralarındaki ilişkiyi bozma ihtimali düşük. Trump oldukça iyi bir mizah anlayışına sahip. Dolayısıyla derginin darbesi hedefi tutturamadı” ifadelerine yer verdi.Puşkov ayrıca, Musk figürünün Trump'ın siyasetinde önemli bir rol oynadığının da altını çizdi.Time dergisi daha önce, Elon Musk'ın ABD başkanının masasında oturduğu ve arkasında ABD'nin ulusal bayrağı ile başkanlık bayrağının bulunduğu Şubat sayısının kapağını yayınlamıştı.Musk yaptığı açıklamada, dergi kapaklarında yer almak istemediğini ifade etmişti.

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