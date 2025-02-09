https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/rtuk-baskani-sahinden-basina-sansur-iddialarina-yanit-1093509981.html

RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt

RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK, sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T18:39+0300

2025-02-09T18:39+0300

2025-02-09T18:43+0300

türkiye

ebubekir şahin

rtük

ihlal

basın

basın özgürlüğü

sansür

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenlerine ilişkin RTÜK tarafından yapılan 'şiddet ve tarafsızlık' uyarılarının 'basına sansür' olarak algılandığını belirtti.Şahin konunun bilinçli bir şekilde basına sansür olarak yansıtıldığını ifade ederek "RTÜK olarak, dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayınladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde 'basına sansür' olarak yansıttılar" değerlendirmesinde bulundu.RTÜK Başkanı Şahin konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rtuk-haber-bultenleri-ve-programlari-icin-harekete-gecti-gerekli-yaptirimlar-en-ust-sinirdan-1093489491.html

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ebubekir şahin, rtük, ihlal, basın, basın özgürlüğü, sansür