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RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK, sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T18:39+0300
2025-02-09T18:43+0300
türkiye
ebubekir şahin
rtük
ihlal
basın
basın özgürlüğü
sansür
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenlerine ilişkin RTÜK tarafından yapılan 'şiddet ve tarafsızlık' uyarılarının 'basına sansür' olarak algılandığını belirtti.Şahin konunun bilinçli bir şekilde basına sansür olarak yansıtıldığını ifade ederek "RTÜK olarak, dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayınladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde 'basına sansür' olarak yansıttılar" değerlendirmesinde bulundu.RTÜK Başkanı Şahin konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rtuk-haber-bultenleri-ve-programlari-icin-harekete-gecti-gerekli-yaptirimlar-en-ust-sinirdan-1093489491.html
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ebubekir şahin, rtük, ihlal, basın, basın özgürlüğü, sansür
ebubekir şahin, rtük, ihlal, basın, basın özgürlüğü, sansür

RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt

18:39 09.02.2025 (güncellendi: 18:43 09.02.2025)
© AAEbubekir Şahin
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© AA
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK, sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonra da bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenlerine ilişkin RTÜK tarafından yapılan 'şiddet ve tarafsızlık' uyarılarının 'basına sansür' olarak algılandığını belirtti.
Şahin konunun bilinçli bir şekilde basına sansür olarak yansıtıldığını ifade ederek "RTÜK olarak, dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayınladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde 'basına sansür' olarak yansıttılar" değerlendirmesinde bulundu.
RTÜK Başkanı Şahin konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:

"Bilinmelidir ki RTÜK sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonra da bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir. Ekranlarda genel ahlaka aykırı, şiddet içeren, çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyen, aile kurumumuzu hedef alan, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişi ve kurumlarımızı aşağılayan, suçu ve suçluyu öven, manipülasyon ve dezenformasyon içeren, maksatlı ve taraflı yayıncılığa asla geçit vermeyecektir. İhlal eden yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır."

RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
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RTÜK haber bültenleri ve programları için harekete geçti: 'Gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır'
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