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RTÜK haber bültenleri ve programları için harekete geçti: 'Gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır'
RTÜK haber bültenleri ve programları için harekete geçti: 'Gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır'
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin haber bültenleri ve haber programlarının da inceleme altına alındığını belirterek, gerekli yaptırımların en üst sınırdan... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T13:01+0300
2025-02-08T13:01+0300
türkiye
ebubekir şahin
rtük
haber
yaptırım
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenleri ve haber programlarında yapılan incelemelerde tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yapıldığının tespit edildiğini belirterek, "Kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır." dedi. Şahin yaptığı açıklamada, "karamsarlık aşılayan “yandık”, “bittik”, “mahvolduk” haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur" ifadelerini kullandı. Maksatlı yorum açıklamasıRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medyasından yaptığı açıklamalarda, "RTÜK izleme uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığı tespit edilmiştir" dedi. Olumlu olaylar olmadığı algısı yaratılıyorŞahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde “olumlu olaylar” olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği görülmektedir. Yayıncı kuruluşlarımızın, haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıkları bulunmaktadır. Ancak bu bağımsızlık kamu yararı, toplum huzuru ve toplumdaki güven ortamını zedelemeyecek şekilde çalışmayı gerektirmektedir. Yandık bittik haberciliği vurgusu Ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli ve millî teknoloji, sanat, kültür ve spor olmak üzere birçok alanda başarılı çalışmalar ortadayken, karamsarlık aşılayan “yandık”, “bittik”, “mahvolduk” haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur. Bir diğer önemli husus ise ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmalarıdır. Tarafsızlıktan uzak, bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorumlar ve analizler gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmamakta, gazetecilik mesleğine de büyük zarar vermektedir. 6112 sayılı Kanunumuz çok açıktır ve her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Genel izleyici saatinde gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlarımıza kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/sadece-son-1-yila-erisebilecekleri-iddiasi-uzerine-rtukten-gezi-aciklamasi-butun-kayitlar-elimizde-1093349067.html
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ebubekir şahin, rtük, haber, yaptırım
ebubekir şahin, rtük, haber, yaptırım

RTÜK haber bültenleri ve programları için harekete geçti: 'Gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır'

13:01 08.02.2025
© FotoğrafRTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin haber bültenleri ve haber programlarının da inceleme altına alındığını belirterek, gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını söyledi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenleri ve haber programlarında yapılan incelemelerde tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yapıldığının tespit edildiğini belirterek, "Kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır." dedi. Şahin yaptığı açıklamada, "karamsarlık aşılayan “yandık”, “bittik”, “mahvolduk” haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur" ifadelerini kullandı.

Maksatlı yorum açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medyasından yaptığı açıklamalarda, "RTÜK izleme uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığı tespit edilmiştir" dedi.

Olumlu olaylar olmadığı algısı yaratılıyor

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde “olumlu olaylar” olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği görülmektedir. Yayıncı kuruluşlarımızın, haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıkları bulunmaktadır. Ancak bu bağımsızlık kamu yararı, toplum huzuru ve toplumdaki güven ortamını zedelemeyecek şekilde çalışmayı gerektirmektedir.

Yandık bittik haberciliği vurgusu

Ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli ve millî teknoloji, sanat, kültür ve spor olmak üzere birçok alanda başarılı çalışmalar ortadayken, karamsarlık aşılayan “yandık”, “bittik”, “mahvolduk” haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur.
Bir diğer önemli husus ise ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmalarıdır. Tarafsızlıktan uzak, bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorumlar ve analizler gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmamakta, gazetecilik mesleğine de büyük zarar vermektedir. 6112 sayılı Kanunumuz çok açıktır ve her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Genel izleyici saatinde gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlarımıza kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır."
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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