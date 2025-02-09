https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/omer-celikten-ozgur-ozele-cumhurbaskanimizin-siyasi-mucadele-verdigi-lig-dunya-siyasetinin-super-1093504228.html

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: 'Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir'

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: 'Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir'

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi ve "Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T12:11+0300

2025-02-09T12:11+0300

2025-02-09T12:25+0300

politika

özgür özel

recep tayyip erdoğan

ömer çelik

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi.'Partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe bize saldırıyor'Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır." ifadelerini kullanan Çelik, Özel için "CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen 'siyasi cari açığı'nı Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz." dedi.Özgür Özel'e tavsiyeÇelik'in açıklamaları şöyle:Özgür Özel ne dedi?CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bertolt Brecht'in şiiri bu, Allah’ın cahili. Ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir ne sanat bilir ne kültür bilir." demişti.

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Sputnik Türkiye

özgür özel, recep tayyip erdoğan, ömer çelik