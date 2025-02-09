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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: 'Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir'
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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: 'Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir'
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: 'Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir'
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi ve "Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
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politika
özgür özel
recep tayyip erdoğan
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi.'Partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe bize saldırıyor'Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır." ifadelerini kullanan Çelik, Özel için "CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen 'siyasi cari açığı'nı Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz." dedi.Özgür Özel'e tavsiyeÇelik'in açıklamaları şöyle:Özgür Özel ne dedi?CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bertolt Brecht'in şiiri bu, Allah’ın cahili. Ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir ne sanat bilir ne kültür bilir." demişti.
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özgür özel, recep tayyip erdoğan, ömer çelik
özgür özel, recep tayyip erdoğan, ömer çelik

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: 'Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir'

12:11 09.02.2025 (güncellendi: 12:25 09.02.2025)
© Bekir Ömer FansaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© Bekir Ömer Fansa
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Ayrıntılar geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi ve "Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe AK Parti ve Cumhur İttifakı'na saldırıyor." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi.

'Partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe bize saldırıyor'

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır." ifadelerini kullanan Çelik, Özel için "CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen 'siyasi cari açığı'nı Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz." dedi.

Özgür Özel'e tavsiye

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımızın Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş. Özel’in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt'te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, 'minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker' dizesini içeren şiiri Özgür Özel’in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır."

Özgür Özel ne dedi?

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bertolt Brecht'in şiiri bu, Allah’ın cahili. Ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir ne sanat bilir ne kültür bilir." demişti.
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