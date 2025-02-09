Ahmet Hakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze çağrısı: 'Trump’a hiçbir şey demeyin'
© AA / Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Erdoğan
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve "Muhalefetin “Susuyorsun, neden cevap vermiyorsun” demesine hiç aldırış etmeyin." dedi. Ahmet Hakan, ayrıca "Trump’a karşı en sert tepkiyi gösteren Erdoğan, Netanyahu’nun acayip hoşuna gider" ifadelerini kullandı ve uyarılarını sıraladı.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Filistin ve Trump çağrılarına ilişkin eleştiride bulundu ve Erdoğan'a 'Trump’a hiçbir şey demeyin' diye seslendi.
CHP'den Erdoğan'a Gazze tepkisi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Cuma günü Hatay'da Donald Trump'ın 'Gazze'yi devralma' planı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiride bulunmuştu. Bunun üzerine hem AK Parti hem de MHP'den Özel'in sözlerine yanıt gelmişti.
'Gerçi siz de cevap verdiniz ama verdiğiniz cevap dikkatli bir cevaptı'
Ahmet Hakan, Trump'ın Gazze planına gerekli yanıtın verildiğini ifade etti ve Erdoğan'a seslenerek şunları söyledi:
"Trump’ın Gazze için dile getirdiği ahlaksız plana... Dışişleri Bakanınız hükümetiniz adına en sert cevabı verdi. Parti Sözcünüz partiniz adına en kral cevabı verdi. Meclis Başkanı, Meclis adına en şahane cevabı verdi. Gerçi siz de cevap verdiniz ama verdiğiniz cevap dikkatli bir cevaptı. Kırıp dökücü bir tarzda değildi. Sayın Cumhurbaşkanı. Trump’a kırıp dökücü bir cevap vermemeniz çok doğru. Muhalefetin “Susuyorsun, neden cevap vermiyorsun” demesine hiç aldırış etmeyin. Onlar Gazze’nin iyiliği için istemiyorlar ki bunu. Onlar sizin Trump’la kurabileceğiniz diyalog potansiyelini ortadan kaldırmayı hedefliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı. Trump’a hak ettiği cevabı vermeyin. Sizin Gazze’ye yapabileceğiniz en büyük iyilik, Trump’a esaslı bir cevap vermekten geçmiyor. Sizin Gazze’ye yapabileceğiniz en büyük iyilik, Trump’la kuracağınız diyalogdan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı. Sizin Trump’la kuracağınız diyalog, Gazze’nin yararınadır. Dünya alem şunu biliyor ki: Siz Trump’la “Gazze’nin temsilcisi” olarak konuşursunuz. Ayrıca şunu unutmayın ki: Trump’a karşı en sert tepkiyi gösteren Erdoğan, Netanyahu’nun acayip hoşuna gider. Trump’la diyalog kuran Erdoğan ise Netanyahu’yu azıcık da olsa endişelendirir."