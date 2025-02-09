Ahmet Hakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze çağrısı: 'Trump’a hiçbir şey demeyin'

"Trump’ın Gazze için dile getirdiği ahlaksız plana... Dışişleri Bakanınız hükümetiniz adına en sert cevabı verdi. Parti Sözcünüz partiniz adına en kral cevabı verdi. Meclis Başkanı, Meclis adına en şahane cevabı verdi. Gerçi siz de cevap verdiniz ama verdiğiniz cevap dikkatli bir cevaptı. Kırıp dökücü bir tarzda değildi. Sayın Cumhurbaşkanı. Trump’a kırıp dökücü bir cevap vermemeniz çok doğru. Muhalefetin “Susuyorsun, neden cevap vermiyorsun” demesine hiç aldırış etmeyin. Onlar Gazze’nin iyiliği için istemiyorlar ki bunu. Onlar sizin Trump’la kurabileceğiniz diyalog potansiyelini ortadan kaldırmayı hedefliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı. Trump’a hak ettiği cevabı vermeyin. Sizin Gazze’ye yapabileceğiniz en büyük iyilik, Trump’a esaslı bir cevap vermekten geçmiyor. Sizin Gazze’ye yapabileceğiniz en büyük iyilik, Trump’la kuracağınız diyalogdan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı. Sizin Trump’la kuracağınız diyalog, Gazze’nin yararınadır. Dünya alem şunu biliyor ki: Siz Trump’la “Gazze’nin temsilcisi” olarak konuşursunuz. Ayrıca şunu unutmayın ki: Trump’a karşı en sert tepkiyi gösteren Erdoğan, Netanyahu’nun acayip hoşuna gider. Trump’la diyalog kuran Erdoğan ise Netanyahu’yu azıcık da olsa endişelendirir."