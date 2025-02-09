https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/okan-buruk-murat-sancakin-rakip-takim-oyuncusuna-hakaret-ettigim-yonundeki-iddiasi-tamamen-gercek-1093513459.html

Okan Buruk: Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışı

Okan Buruk: Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışı

Sputnik Türkiye

Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararı aldığı maçla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'ın... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T23:53+0300

2025-02-09T23:53+0300

2025-02-09T23:53+0300

spor

murat sancak

okan buruk

adana demirspor

galatasaray

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin sahadan çekildiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi.Buruk'un yaptığı açıklamayı Galatasaray Kulübü paylaştı. Okan Buruk konuyla ilgili şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/adana-demirspor-kulubu-baskani-murat-sancak-sahadan-cekilin-talimati-vermeden-once-ibrahim-1093513097.html

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