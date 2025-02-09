https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/okan-buruk-murat-sancakin-rakip-takim-oyuncusuna-hakaret-ettigim-yonundeki-iddiasi-tamamen-gercek-1093513459.html
Okan Buruk: Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışı
Okan Buruk: Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışı
Sputnik Türkiye
Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararı aldığı maçla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'ın... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T23:53+0300
2025-02-09T23:53+0300
2025-02-09T23:53+0300
spor
murat sancak
okan buruk
adana demirspor
galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin sahadan çekildiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi.Buruk'un yaptığı açıklamayı Galatasaray Kulübü paylaştı. Okan Buruk konuyla ilgili şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/adana-demirspor-kulubu-baskani-murat-sancak-sahadan-cekilin-talimati-vermeden-once-ibrahim-1093513097.html
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Okan Buruk: Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışı
Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararı aldığı maçla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'ın iddiaları için 'gerçek dışı' ifadesini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin sahadan çekildiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi.
Buruk'un yaptığı açıklamayı Galatasaray Kulübü paylaştı. Okan Buruk konuyla ilgili şunları söyledi:
"Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."