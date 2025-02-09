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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/okan-buruk-murat-sancakin-rakip-takim-oyuncusuna-hakaret-ettigim-yonundeki-iddiasi-tamamen-gercek-1093513459.html
Okan Buruk: Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışı
Okan Buruk: Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışı
Sputnik Türkiye
Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararı aldığı maçla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'ın... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin sahadan çekildiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi.Buruk'un yaptığı açıklamayı Galatasaray Kulübü paylaştı. Okan Buruk konuyla ilgili şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/adana-demirspor-kulubu-baskani-murat-sancak-sahadan-cekilin-talimati-vermeden-once-ibrahim-1093513097.html
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Okan Buruk: Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışı

23:53 09.02.2025
© AA / Mehmet Murat Önel Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
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Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararı aldığı maçla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'ın iddiaları için 'gerçek dışı' ifadesini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin sahadan çekildiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi.
Buruk'un yaptığı açıklamayı Galatasaray Kulübü paylaştı. Okan Buruk konuyla ilgili şunları söyledi:

"Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
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