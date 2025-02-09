https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/komedyen-selin-dilmac-tutuklandi-1093504400.html
Komedyen Selin Dilmaç tutuklandı
Komedyen Selin Dilmaç tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da "komedyen" olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T12:20+0300
2025-02-09T12:20+0300
2025-02-09T12:20+0300
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Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı.Selin Dilmaç neden tutuklandı?Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde buluşan 2 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.Bunun üzerine Dilmaç'ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.Selin Dilmaç tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Selin Dilmaç kimdir?Tutuklanan Dilmaç, İstanbul'daki bazı programlarda "komedyen" olarak sahne alıyor.Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç'ın bir performansında, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti.Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç'ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/istanbulda-hakaret-icerikli-paylasim-sorusturmasinda-tutuklama-hilal-sarac-tutuklandi-1093500709.html
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türkiye, ahlam albashir, istanbul, istiklal caddesi, haberler, ypg, komedyen, selin dilmaç
türkiye, ahlam albashir, istanbul, istiklal caddesi, haberler, ypg, komedyen, selin dilmaç
Komedyen Selin Dilmaç tutuklandı
İstanbul'da "komedyen" olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı.
Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı.
Selin Dilmaç neden tutuklandı?
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde buluşan 2 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.
Bunun üzerine Dilmaç'ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Tutuklanan Dilmaç, İstanbul'daki bazı programlarda "komedyen" olarak sahne alıyor.
Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç'ın bir performansında, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti.
Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç'ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.