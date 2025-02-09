https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/komedyen-selin-dilmac-tutuklandi-1093504400.html

Komedyen Selin Dilmaç tutuklandı

Komedyen Selin Dilmaç tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da "komedyen" olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T12:20+0300

2025-02-09T12:20+0300

2025-02-09T12:20+0300

türkiye

türkiye

ahlam albashir

istanbul

istiklal caddesi

haberler

ypg

komedyen

selin dilmaç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/10/1075511826_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8c24421aa533f8a9231d442dd4a58ea8.jpg

Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı.Selin Dilmaç neden tutuklandı?Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde buluşan 2 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.Bunun üzerine Dilmaç'ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.Selin Dilmaç tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Selin Dilmaç kimdir?Tutuklanan Dilmaç, İstanbul'daki bazı programlarda "komedyen" olarak sahne alıyor.Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç'ın bir performansında, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti.Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç'ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/istanbulda-hakaret-icerikli-paylasim-sorusturmasinda-tutuklama-hilal-sarac-tutuklandi-1093500709.html

türkiye

istanbul

istiklal caddesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ahlam albashir, istanbul, istiklal caddesi, haberler, ypg, komedyen, selin dilmaç