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İstanbul'da bir otomobil sürücüsü dikiz aynasını kıran motosikletliyi ezdi: Gözaltına alındı
İstanbul'da bir otomobil sürücüsü dikiz aynasını kıran motosikletliyi ezdi: Gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Pendik'te bir sürücü, trafikteki tartışmada dikiz aynasını kıran motosikletliyi otomobiliyle ezdi. 09.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
motosiklet
motosikletçi
pendik
istanbul
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İstanbul'da Çamçeşme Mahallesi'nde 34 KYG 127 plakalı motosikletle ilerleyen F.F. ile aynı yönde seyreden 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü V.K. arasında trafikte tartışma yaşandı.Motosiklet sürücüsü dikiz aynayı kırdıTartışma sonrasında motosikletli, yanından geçtiği otomobilin dikiz aynasını kırdı. Motosikleti ezdiBunun üzerine V.K, otomobili motosikletlinin üzerine sürdü. Otomobilin çarptığı motosikletli, bu araç ile önündeki çekici arasında sıkışarak yaralandı.V.K, olay yerinden kaçmaya çalışırken otomobiliyle iki araca daha çarparak zarar verdi.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı F.F, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Otomobil sürücü gözaltındaŞüpheli sürücü V.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.Şüpheli V.K'nin emniyette 8, motosiklet sürücüsü F.F'nin ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.Bu arada, F.F'nin otomobilin dikiz aynasını kırması, otomobil sürücüsü V.K'nin de çarptığı F.F'yi araç ile çekici arasında sıkıştırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/besiktasta-duraga-yanasan-iett-otobusunun-carptigi-kadin-oldu-1091558705.html
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motosiklet, motosikletçi, pendik, istanbul, türkiye
motosiklet, motosikletçi, pendik, istanbul, türkiye

İstanbul'da bir otomobil sürücüsü dikiz aynasını kıran motosikletliyi ezdi: Gözaltına alındı

11:18 09.02.2025 (güncellendi: 11:19 09.02.2025)
motosiklet
motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
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Pendik'te bir sürücü, trafikteki tartışmada dikiz aynasını kıran motosikletliyi otomobiliyle ezdi.
İstanbul'da Çamçeşme Mahallesi'nde 34 KYG 127 plakalı motosikletle ilerleyen F.F. ile aynı yönde seyreden 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü V.K. arasında trafikte tartışma yaşandı.

Motosiklet sürücüsü dikiz aynayı kırdı

Tartışma sonrasında motosikletli, yanından geçtiği otomobilin dikiz aynasını kırdı.

Motosikleti ezdi

Bunun üzerine V.K, otomobili motosikletlinin üzerine sürdü. Otomobilin çarptığı motosikletli, bu araç ile önündeki çekici arasında sıkışarak yaralandı.
V.K, olay yerinden kaçmaya çalışırken otomobiliyle iki araca daha çarparak zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı F.F, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücü gözaltında

Şüpheli sürücü V.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli V.K'nin emniyette 8, motosiklet sürücüsü F.F'nin ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Bu arada, F.F'nin otomobilin dikiz aynasını kırması, otomobil sürücüsü V.K'nin de çarptığı F.F'yi araç ile çekici arasında sıkıştırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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